Expulsa de time por vender conteúdo adulto, jogadora fatura alto online

A ex-jogadora de futsal Marcela Soares, que denunciou publicamente ter sido expulsa de um time de futsal por vender conteúdos +18 em plataformas na internet, afirma que fatura alto com esse material.

Nas últimas semanas, a ex-jogadora de 21 anos, natural do Rio Grande do Sul, ganhou destaque na internet após uma entrevista em que relatou ter sido desligada do time de futsal em que atuava, por manter perfis em plataformas de conteúdo adulto. Marcela afirma que a decisão foi tomada sem nenhuma base contratual, e sim por um julgamento moral. “Não havia cláusula que me impedisse de fazer os vídeos”, disse em entrevista ao jornal O Globo.

Marcela relata que vem recebendo muitas críticas nas redes sociais por sua atual forma de renda, principalmente de outras mulheres. Ao mesmo tempo, a ex-atleta afirma que tem ganhado notoriedade e obtido grandes lucros. “Multipliquei a minha renda por cem”, declara.

A ex-jogadora diz que há muita hipocrisia dentro do esporte. Ela conta que pessoas que a criticaram por seu trabalho atual — como ex-colegas de time e até mesmo treinadores — assinaram seus conteúdos depois que a história viralizou. Entre esses, estariam até pessoas famosas.

Atualmente, Marcela afirma receber até R$ 55 mil mensais com a venda de seus conteúdos — uma realidade bem diferente da época em que jogava futsal. “Trabalhei por R$ 500 por mês. Hoje, consigo me sustentar com dignidade”, afirma. “Se quiserem que eu volte a jogar, vão ter que aceitar meu outro lado.”

Além disso, a ex-atleta diz que, após a repercussão da história, já foi procurada por produções de realities e por marcas. No entanto, prefere focar na criação de seus conteúdos +18 e manter a possibilidade de conciliar essa atividade com o esporte.

