Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Comparecimento em eleição de Hong Kong sobe, apesar da indignação com incêndio

Estadão Conteúdo

Cerca de um terço dos eleitores registrados de Hong Kong elegeram um novo Parlamento de 90 integrantes neste domingo, 7. O volume de comparecimento evitou um embaraço para o governo, mas não representou um forte endosso à reforma do sistema eleitoral que eliminou a oposição outrora combativa no território chinês.

A taxa de comparecimento atingiu 31,9%, superando os 30,2% na eleição de 2021, a primeira realizada sob o novo sistema. No entanto, foi muito mais baixa do que antes das mudanças eleitorais, quando o comparecimento ultrapassava 50%.

Muitos dos 4,1 milhões de eleitores da cidade, especialmente apoiadores da democracia, se afastaram da política desde a repressão que sufocou a dissidência. Agora, os candidatos devem passar por um processo de seleção para garantir que são patriotas leais ao governo chinês. O governo diz que as mudanças foram necessárias para trazer estabilidade, após protestos maciços contra o governo em 2019.

O governo lançou uma grande campanha para aumentar a participação, ampliando o número de locais de votação, estendendo o horário de votação e realizando debates de candidatos. No entanto, a indignação pública sobre a responsabilidade do governo em um incêndio em um conjunto de prédios de apartamentos, que matou pelo menos 159 pessoas no mês passado, ameaçava manter alguns eleitores em casa.

No final, um número suficiente compareceu para aumentar ligeiramente a taxa de participação em relação a 2021.

Antes da votação, as autoridades chinesas convocaram a imprensa estrangeira para uma rara reunião para advertir sobre a necessidade de cumprir as leis de segurança nacional da cidade. Fonte: Associated Press*

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

HONG KONG

ELEIÇÃO

PARLAMENTO
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

Comparecimento em eleição de Hong Kong sobe, apesar da indignação com incêndio

07.12.25 16h07

Ataques russos matam quatro na Ucrânia

07.12.25 15h48

MUNDO

Homem ataca pessoas com spray de pimenta e é preso em aeroporto

O caso aconteceu em Londres, na Inglaterra, na manhã desse domingo (7). Segundo autoridades, o incidente é isolado e não há relação com grupos de terrorismo

07.12.25 9h00

Trump tem o poder de realizar ações militares 'como achar melhor', diz secretário

06.12.25 20h12

MAIS LIDAS EM MUNDO

TENSÃO

Trump deu ultimato para Maduro deixar o poder na Venezuela, diz jornal

A ligação foi vista como o último esforço de evitar um confronto direto.

01.12.25 15h22

MUNDO

Professor de pilates faz sexo com alunas em academia e vídeos vazam na web

As imagens, captadas pelas câmeras de segurança da academia onde ele trabalhava, foram divulgadas ilegalmente nas redes sociais

07.02.25 12h40

TRÀGICO

Premonição? Influenciadora faz post sobre 'sofrer acidente' horas antes de morrer; entenda

A jovem costumava publicar vídeos radicais com sua mototoclicleta nas mídias sociais

02.12.25 12h24

voltou a viralizar

Recém-casada é arrastada por correnteza e morre afogada durante ensaio fotográfico de casamento

Mulher morreu em um ensaio fotográfico conhecido como “Trash the Dress”, dias após se casar com o namorado de infância

03.12.25 14h39

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda