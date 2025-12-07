Comparecimento em eleição de Hong Kong sobe, apesar da indignação com incêndio

Cerca de um terço dos eleitores registrados de Hong Kong elegeram um novo Parlamento de 90 integrantes neste domingo, 7. O volume de comparecimento evitou um embaraço para o governo, mas não representou um forte endosso à reforma do sistema eleitoral que eliminou a oposição outrora combativa no território chinês.

A taxa de comparecimento atingiu 31,9%, superando os 30,2% na eleição de 2021, a primeira realizada sob o novo sistema. No entanto, foi muito mais baixa do que antes das mudanças eleitorais, quando o comparecimento ultrapassava 50%.

Muitos dos 4,1 milhões de eleitores da cidade, especialmente apoiadores da democracia, se afastaram da política desde a repressão que sufocou a dissidência. Agora, os candidatos devem passar por um processo de seleção para garantir que são patriotas leais ao governo chinês. O governo diz que as mudanças foram necessárias para trazer estabilidade, após protestos maciços contra o governo em 2019.

O governo lançou uma grande campanha para aumentar a participação, ampliando o número de locais de votação, estendendo o horário de votação e realizando debates de candidatos. No entanto, a indignação pública sobre a responsabilidade do governo em um incêndio em um conjunto de prédios de apartamentos, que matou pelo menos 159 pessoas no mês passado, ameaçava manter alguns eleitores em casa.

No final, um número suficiente compareceu para aumentar ligeiramente a taxa de participação em relação a 2021.

Antes da votação, as autoridades chinesas convocaram a imprensa estrangeira para uma rara reunião para advertir sobre a necessidade de cumprir as leis de segurança nacional da cidade. Fonte: Associated Press*

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.