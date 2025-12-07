Capa Jornal Amazônia
Ataques russos matam quatro na Ucrânia

Estadão Conteúdo

Ataques russos com mísseis, drones e artilharia durante a noite e neste domingo, 7, mataram pelo menos quatro pessoas na Ucrânia, após autoridades americanas e ucranianas concluírem o terceiro dia de conversas vistas a encerrar a guerra.

Um homem foi morto em um ataque de drones na região norte de Chernihiv, na Ucrânia, na noite de sábado, 6, informaram autoridades locais, enquanto um ataque combinado de mísseis e drones na cidade central de Kremenchuk causou cortes de energia e água. Kremenchuk abriga uma das maiores refinarias de petróleo da Ucrânia e é um centro industrial.

Kiev e seus aliados ocidentais afirmam que a Rússia está tentando incapacitar a rede elétrica ucraniana e negar aos civis acesso a aquecimento, luz e água corrente pelo quarto inverno consecutivo, no que as autoridades ucranianas chamam de "uso do frio como arma".

Três pessoas foram mortas e outras 10 ficaram feridas neste domingo em ataque de artilharia por soldados russos na região de Kharkiv, na Ucrânia, de acordo com o gabinete do procurador regional.

A última rodada de ataques ocorreu após o presidente ucraniano, Volodimir Zelenskyi, dizer na noite de sábado que teve uma "conversa telefônica significativa" com autoridades americanas envolvidas em negociações com uma delegação ucraniana na Flórida.

"A Ucrânia está determinada a continuar trabalhando de boa fé com o lado americano para realmente alcançar a paz", escreveu Zelenski nas redes sociais.

Falando no sábado no Fórum de Defesa Nacional Reagan, o enviado dos EUA para a Ucrânia, Keith Kellogg, afirmou que os esforços para acabar com a guerra estavam nos "últimos 10 metros".

Ele disse que um acordo dependia das duas questões pendentes sobre "território, principalmente o Donbass (para Donetsk e a vizinha Luhansk)", e a Usina Nuclear de Zaporíjia. Kellogg, que deve deixar o cargo em janeiro, não estava presente nas negociações na Flórida. Fonte: Associated Press*

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

