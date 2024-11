Mulheres mais alta e mais baixa do mundo se encontram pela primeira vez

O Guinness World Records promoveu um encontro inusitado entre duas recordistas mundiais de altura. Rumeysa Gelgi, considerada a mulher mais alta do mundo, se encontrou com Jyoti Amge, a mais baixa, para um chá da manhã.

Gelgi tem 27 anos e 2,15m, enquanto que Amge, de 30 anos, mede somente 62,8 centímetros. No caso de Rumeysa Gelgi, a grande altura aconteceu devido a uma doença rara, a síndrome de Weaver, que acelera o crescimento. Já Jyoti Amge tem acondroplasia, um tipo de nanismo.

As duas mulheres estão no livro dos recordes do Guinness, como as mulheres vivas mais alta e mais baixa do mundo na atualidade. A diferença entre as duas é de mais de um metro e meio de altura.

Um representante do Guinness World Records presenteou Jyoti e Rumeysa com um certificado especial, que celebra o feito de estarem no Livro dos Recordes mais popular do mundo. “O Livro dos Recordes é sobre celebrar as diferenças”, comentou Craig Glenday, editor chefe da publicação.