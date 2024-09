Batman se torna o primeiro super-herói a ganhar uma estrela na Calçada da Fama

O personagem Batman será o primeiro super-herói a ganhar uma estrela na famosa Calçada da Fama. A informação foi revelada nesta terça-feira (17/9) nas redes sociais oficiais da icônica rua de Los Angeles, Estados Unidos.

A estrela de Batman ficará posicionada junto a do ator Adam West, que interpretou o personagem na televisão, e do cocriador do herói, Bob Kane. Está é a 2.790ª estrela acrescentada ao hall das celebridades de Hollywood. Esse feito inédito será registrado no Guinness World Records, o famoso livro dos recordes.

A cerimônia ocorrerá em 26 de setembro, às 15h (horário de Brasília), com transmissão pelo site Hollywood Walk of Fame. Estão confirmados para o evento o presidente, editor e diretor de criação da DC, Jim Lee, a vice-presidente sênior e gerente geral Anne DePies e o juiz oficial do Guinness World Records, Michael Empric.

O Batman é um personagem icônico da cultura pop. Criado para a empresa de quadrinhos DC Comics, ele apareceu pela primeira vez em “Detective Comics #27”, em 1939 e, desde então, o Cavaleiro das Trevas tem sido símbolo de uma legião de fãs por mais de 85 anos.