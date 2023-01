Há 15 anos morria Heath Ledger, eterno 'Coringa'; confira lista com outros filmes de sucesso do ator

A morte do ator australiano Heath Ledger completa 15 anos neste domingo (22). Ele faleceu aos 28 anos de idade, em 2008, meses após ter finalizado as gravações de "Batman: O Cavaleiro das Trevas", em que interpreta o personagem Coringa. Considerado o papel mais "icônico" do artista, o supervilão vivido por Ledger surpreendeu fãs e críticos de cinema e acabou rendendo ao australiano o Oscar de Melhor Ator Coadjuvante em 2009.

Morte

Heath Ledger foi encontrado morto em seu apartamento de Nova York no dia 22 de janeiro de 2008 e, segundo médicos forenses disseram na época, a causa da morte acidental foi "abuso de medicamentos" - ele teria falecido por "intoxicação aguda em função do efeito combinado de oxicodona, hidrocodona, diazepam, temazepam, alprazolam e doxilamina", dizia o comunicado daquele ano.

O corpo do ator, já inconsciente, foi encontrado por uma funcionária, que teria batido à porta do quarto de Ledger. A polícia local chegou a informar que foram encontrados também remédios e pílulas para dormir no apartamento do australiano, mas que não havia drogas no local.

Uma reportagem do G1, publicada em fevereiro de 2008, afirma que a "oxicodona (vendida comercialmente sob o nome OxyContin) e a hidrocodona (o Vicodin) são analgésicos e, quando tomados em excesso, baixam o ritmo cardíaco e a respiração e podem levar à morte. O diazepam (mais conhecido comercialmente como Valium), o temazepam (o Restoril) e o alprazolam (o Xanax) são tranqüilizantes. A doxilamina é um anti-alérgico que pode ter efeitos sedativos", detalha o texto.

Exaustão

No dia 4 de novembro de 2007, ano das gravações de Batman, Heath Ledger revelou, em entrevista ao New York Times, que as filmagens o deixaram física e mentalmente exausto e que precisou tomar pílulas de um remédio chamado Ambien para conseguir dormir. O medicamento, no entanto, ofereceria riscos se ingerido em excesso ou misturado com álcool.

Durante a preparação para viver o Coringa, Ledger chegou a se trancar em um quarto de hotel durante um mês para entrar no personagem. Ele mesmo disse que passava boa parte do tempo tentando encontrar a "voz perfeita". O ator também escreveu um diário para documentar todo o processo, que, segundo seu pai revelou à epoca, continham as palavras "bye bye" - adeus, em português.

Na mesma época em que gravava "Batman: O Cavaleiro da Trevas", Heath Ledger também passou por uma separação. Em setembro de 2007, ele e a atriz Michelle Williams romperam seu relacionamento. Os dois começaram a namorar em 2004 e tiveram uma filha, Matilda Rose Ledger, que nasceu em outubro de 2005, hoje com 17 anos.

Outros filmes

Embora o ator tenha falecido antes da data, em 2009, recebeu o Oscar de Melhor Ator Coadjuvante, em um prêmio póstumo. Mas Ledger possui uma extensa carreira, cheia de sucessos. Confira alguns filmes estrelados por ele:

O Segredo de Brokeback Mountain (2005)

Heath Ledger e Jake Gyllenhaal em "O Segredo de Brokeback Mountain" (Divulgação)

Nesta obra, Heath Ledger interpreta Ennie Del Mar, jovem que conhece Jack Twist (vivido por Jake Gyllenhaal) no verão de 1963, após serem contratados para cuidar das ovelhas de Joe Aguirre (Randy Quaid) em Brokeback Mountain. Ennie pretende se casar com Alma (Michelle Williams), mas, vivendo isolados por semanas, ele e Jack se tornam cada vez mais íntimos e iniciam um relacionamento amoroso. No fim do verão, cada um segue sua vida, mas não conseguem se desconectar. Anne Hathaway também participa do filme, interpretando a companheira de Jack, Lureen.

10 Coisas que Eu Odeio em Você (1999)

Patrick Verona, personagem interpretado por Heath Ledger em "10 Coisas que Eu Odeio em Você" (Divulgação)

Comédia romântica de grande sucesso, este filme traz um Ledger mais despojado e jovial. Ele vive Patrick Verona, um aluno misterioso que é contratado por Cameron (Joseph Gordon-Levitt) para sair com a irmã de Bianca (Larisa Oleynik), a Katharina (Julia Stiles). Isso porque, para arrumar um namorado e seguir as regras da casa, Bianca precisa esperar sua irmã, Kat, namorar primeiro. Ela e Patrick acabam se apaixonando.

Os Irmãos Grimm (2005)

Cena do filme "Os Irmãos Grimm", estrelando Heath Ledger e Matt Damon (Divulgação)

Além de Ledger, cujo personagem é Jacob, o filme é estrelado por Matt Damon, que vive Wilhelm. Eles são dois irmãos famosos por seus contos de fada, recheados de personagens mágicos, e percorrem a Europa comandada por Napoleão Bonaparte enfrentando monstros e demônios falsos em troca de dinheiro rápido. Porém, quando autoridades francesas descobrem seu plano, os coloca para enfrentar uma maldição real em uma floresta encantada, na qual jovens donzelas desaparecem misteriosamente.

Coração de Cavaleiro (2001)

Heath Ledger vivendo o personagem William, em "Coração de Cavaleiro" (Divulgação)

O jovem William, vivido por Heath Ledger, resolve substituir seu mestre, que morreu subitamente, em uma competição envolvendo combate com lanças. Ele passa a treinar exaustivamente e consegue convencer Chauncer (Paul Bettany), um escritor, a forjar para ele uma nobre árvore genealógica.

O Mundo Imaginário do Dr. Parnassus (2009)

Cena de "O Mundo Imaginário do Dr. Parnassus", último filme estrelado por Ledger (Divulgação)

Último filme da carreira de Ledger, a trama conta com as atuações de Johnny Depp, Jude Law, Christopher Plummer e Andrew Garfield. Dr. Parnassus (Christopher Plummer) é dono de uma companhia de teatro itinerante e conta com a ajuda de seu assistente Percy (Verne Troyer) e do mágico Anton (Andrew Garfield). Tony (Heath Ledger) é encontrado pela trupe à beira da morte e, após ser salvo, passa a integrar a equipe, como forma de escapar de seu passado.