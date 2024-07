Nova animação do Batman 'Cruzado Encapuzado' terá Pinguim mulher

A nova animação do "Batman: Cruzado Encapuzado" terá pela primeira vez uma versão feminina do Pinguim. Um dos mais clássicos vilões do Morcegão ganhará uma versão com a voz da atriz Minnie Driver (Gênio Indomável). A escalação foi revelada na San Diego Comic-Con (SDCC) 2024, junto da mudança de gênero do famoso vilão.

A personagem se chamará Oswalda Cobblepot, e terá um embate com o Batman logo no primeiro episódio da série. A nova animação do personagem será disponibilizada no Prime Video a partir do dia 1º de agosto. Minnie Driver prometeu manter a "essência malvada" do Pinguim que os fãs já conhecem.

Em conversa durante o painel da SDCC, Minnie Driver fez uma confissão íntima sobre a interpretação da voz da personagem. A atriz contou que se inspirou na sogra para interpretar a vilã. "Eles vão me matar por falar isso", brincou com a plateia.

A Pinguim opera um empreendimento criminoso a partir do Iceberg Lounge, em Gotham City. Ela será a grande vilã da série. “Podemos pensar que estamos mudando alguma coisa só por mudar”, disse o produtor executivo Bruce Timm ao site IGN. “Mas nunca foi sobre isso; era mais sobre aonde isso nos levará? Isso nos levará a fazer algo novo?”, completou.

O elenco da nova animação conta com Hamish Linklater como Batman, acompanhado por McKenna Grace, Toby Stephens, Reid Scott, Dan Donohue, Gary Anthony Williams, Jason Watkins, John DiMaggio, Krystal Joy Brown, Michelle C. Bonilla, Eric Morgan Stuart, Tom Kenny, Minnie Driver, Diedrich Bader, Jamie Chung, Christina Ricci. Os demais dubladores não tiveram seus papéis revelados.

A San Diego Comic-Con 2024 acontece até este domingo (28/07), prometendo novidades da Marvel e de outras franquias de destaque da cultura pop, como O Senhor dos Anéis, Percy Jackson, Transformers e muito mais. Fique de olho no Omelete para a cobertura completa.