O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Trump demonstrou interesse em reunião com Lula, possivelmente na Malásia, diz imprensa dos EUA

Estadão Conteúdo

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, demonstrou interesse em se reunir com o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, em um encontro que pode ocorrer durante a cúpula da Associação das Nações do Sudeste Asiático (Asean), na Malásia, segundo a imprensa americana, que cita anonimamente um funcionário da Casa Branca. O Broadcast já havia antecipado que a reunião deve acontecer no início da manhã de domingo, pelo horário de Brasília.

Um funcionário da Casa Branca informou à Reuters que havia "discussões sobre a possibilidade de facilitar tal encontro" na Malásia, após uma ligação telefônica recente entre Lula e Trump. Na segunda-feira, 20, o Itamaraty havia adiantado que a reunião poderia ocorrer no domingo. Autoridades atualmente discutem a realização da reunião entre os dois no país asiático, informa a mídia dos EUA.

O governo brasileiro ainda não confirmou oficialmente o encontro, uma vez que o anúncio também não foi feito pela Casa Branca. De acordo com a Bloomberg, a estratégia de Brasília é aguardar que Trump apresente suas demandas antes de colocar suas próprias propostas sobre a mesa, conforme duas fontes com conhecimento direto das discussões.

Os dois presidentes estarão no país para participar da 47ª Cúpula da Asean, e o local foi considerado adequado por ambos os lados por ser "neutro". Lula e Trump se encontraram pessoalmente pela primeira vez durante a Assembleia-Geral das Nações Unidas (ONU), em Nova York, de forma breve. Em seguida, conversaram por telefone, ocasião em que Lula teria pedido a Trump que revisse a sobretarifa de 40% sobre determinados produtos brasileiros.

Além do tema tarifário, também deve entrar na pauta a escalada das tensões entre os Estados Unidos e dois países da América Latina - Venezuela e Colômbia. A diplomacia brasileira pretende atuar com cautela nesse encontro, sem expectativa de soluções imediatas. Está claro, porém, que não serão discutidos assuntos relacionados à política interna do Brasil.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

LULA

TRUMP

ENCONTRO
