Usuários relatam dificuldade em criticar o ICE no TikTok dos EUA; empresa relata falha

As suspeitas ganharam tração em consequência da aquisição da rede social nos Estados Unidos por um grupo do qual faz parte o empresário Larry Ellison, dono da Oracle e aliado de Trump

Estadão Conteúdo

Desde o fim de semana, diversos usuários do TikTok nos Estados Unidos foram às redes sociais relatar dificuldades na publicação de conteúdos críticos às operações do ICE, a polícia migratória americana, no Estado de Minnesota, que, no fim de semana, levaram à morte do enfermeiro Alex Pretti em um protesto contra a política anti-imigração do presidente Donald Trump.

As suspeitas ganharam tração em consequência da aquisição da rede social nos Estados Unidos por um grupo do qual faz parte o empresário Larry Ellison, dono da Oracle e aliado de Trump. No X, Blue Sky e em outras redes sociais, usuários críticos ao governo disseram enfrentar dificuldades para compartilhar vídeos sobre o caso, além de terem registrado queda no alcance de suas publicações.

O TikTok americano, no entanto, disse ter tido problemas com um servidor após uma queda de energia. Os EUA atravessam uma grave tempestade de neve que afetou a energia elétrica em partes do país.

"Desde ontem (segunda-feira, 26), estamos trabalhando para restabelecer nossos serviços após uma queda de energia em um data center nos EUA, que afetou o TikTok e outros aplicativos que operamos. Estamos trabalhando com nosso parceiro de data center para estabilizar nosso serviço. Pedimos desculpas por essa interrupção e esperamos resolvê-la em breve", disse a empresa.

A comediante Meg Stalter, conhecida pela série Hacks, anunciou no Instagram que deletou sua conta no TikTok pelo que chamou de censura. Ela tem mais de 270 mil seguidores na rede social de origem chinesa.

"Agora que o TikTok tem novos donos estamos sendo totalmente censurados e monitorados", disse a artista.

Em Washington, o senador democrata Chris Murphy prometeu analisar o caso. "Sei que é difícil acompanhar todas as ameaças à democracia que existem atualmente, mas esta está no topo da lista", disse.

De acordo com a revista Wired, especialista em tecnologia, o site Downdetector, que monitora interrupções de serviço em tempo real, registrou um aumento repentino de usuários relatando problemas de conexão no TikTok a partir da manhã de segunda-feira, 26, nos EUA.

"Nossos dados sugerem que os serviços ainda não foram totalmente restaurados para todos os usuários", diz um alerta compartilhado pela Downdetector nesta segunda-feira.

O TikTok concluiu a transferência da propriedade de suas operações nos EUA na semana passada. A TikTok USDS Joint Venture adequa o aplicativo à lei de 2024 que exige que o TikTok se desfaça de sua participação acionária na China. A lei foi confirmada pela Suprema Corte dos EUA, mas sua implementação foi repetidamente adiada pelo governo Trump até a semana passada. Fazem parte da sociedade a Oracle, a Silver Lake e o fundo de investimentos de Abu Dhabi.

No segundo mandato, aliados de Trump têm ampliado a participação em empresas de mídia nos EUA. David Elisson, filho do dono da Oracle, adquiriu no ano passado o comando da rede de TV CBS e da Paramount. O grupo tentou ainda fazer uma tomada hostil da Warner. Críticos de imprensa nos EUA têm notado uma mudança na linha editorial em prol do governo Trump desde a mudança de dono do canal televisivo.

