Coreia do Norte dispara míssil balístico na direção do Mar do Japão

A Coreia do Norte disparou, nesta terça-feira, 27, ao menos um míssil balístico na direção do Mar do Japão; o lançamento foi detectado pelo Ministério da Defesa japonês e pelo Estado-Maior Conjunto sul-coreano.

O lançamento acontece após a Coreia do Norte ter ameaçado responder aos supostos voos de drones de vigilância sul-coreanos através da fronteira, um no início de janeiro e outro em setembro. Seul negou as operações e informou ter iniciado uma investigação para apurar se civis haviam enviado os drones ao país.

Este é o segundo teste de armamento que Pyongyang faz neste mês de janeiro, após uma salva de mísseis lançada antes da visita do presidente sul-coreano, Lee Jae Myung, à China para uma reunião de cúpula.

A Coreia do Norte intensificou os testes de mísseis nos últimos anos. Analistas afirmam que Pyongyang tenta melhorar a precisão dos ataques, em resposta aos governos dos Estados Unidos e da Coreia do Sul, ao mesmo tempo que testa as armas antes de exportá-las à Rússia.

Nas próximas semanas, Pyongyang deve organizar um congresso do partido, o primeiro em cinco anos. Antes da reunião, o líder Kim Jong Un ordenou a "expansão" e modernização da produção de mísseis do país.

No início deste mês, a Coreia do Norte afirmou ter realizado voos de teste com mísseis hipersônicos. Em dezembro, Pyongyang testou o que chamou de mísseis de cruzeiro estratégicos de longo alcance e novos mísseis antiaéreos, além de divulgar fotos que mostram a construção do primeiro submarino de propulsão nuclear do país. (Com agências internacionais).