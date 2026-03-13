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Otan intercepta 3º míssil iraniano a entrar no espaço aéreo da Turquia desde início da guerra

É o terceiro míssil interceptado pela aliança militar desde o início das hostilidades entre os EUA, Israel e o país persa

Estadão Conteúdo

Um míssil balístico disparado do Irã foi interceptado por sistemas de defesa aérea da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) posicionados no Mediterrâneo Oriental, informou o Ministério da Defesa turco.

Este é o terceiro projétil neutralizado pela aliança militar desde o início das hostilidades entre os EUA, Israel e o país persa. Moradores da cidade de Adana relataram uma forte explosão durante a madrugada e sirenes na base aérea de Incirlik, utilizada por forças dos EUA.

Não houve registro de vítimas. O ministério afirmou que "todas as medidas necessárias estão sendo tomadas com determinação e sem hesitação contra qualquer ameaça dirigida ao território e ao espaço aéreo do nosso país".

Otan monitora ameaças e conflito

A pasta acrescentou que o episódio está sendo discutido com o país envolvido "para esclarecer todos os seus aspectos". Ancara também disse que acompanha de perto a evolução da situação regional, ressaltando que a segurança nacional permanece como prioridade.

O incidente ocorre em meio à intensificação da guerra no Oriente Médio, marcada por bombardeios de Israel e dos Estados Unidos contra alvos no Irã e por ataques iranianos contra infraestrutura energética e rotas marítimas no Golfo.

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