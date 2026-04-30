Homem pula no trilho para resgatar filho e ambos sobrevivem após trem passar sobre os dois

Um vídeo que mostra a impressionante cena de um pai protegendo o filho nos trilhos de uma estação ferroviária, em Bangladesh, enquanto oito vagões passavam sobre os dois, viralizou nesta semana. Conforme as imagens, ambos se levantam após a passagem do trem e aparentam não ter ferimentos graves. O caso aconteceu na última terça-feira, 28, na cidade de Bhairab, ao leste do país asiático.

Segundo a imprensa local, a criança teria escorregado do colo do pai no momento em que os dois desembarcavam de um trem com destino a Dhaka, e caído no vão entre o vagão e a plataforma. O pai, então, pulou nos trilhos, mas não conseguiu voltar para a plataforma antes dos vagões voltarem a se movimentar.

O homem, então, se deitou com a barriga para cima e segurou o corpo do filho para que ele continuasse deitado no chão. Pelas imagens, é possível vê-lo se posicionando ao lado dos trilhos e se escorando na parede da borda da plataforma.

Depois da passagem dos vagões, pessoas descem até os trilhos para ajudar os dois. Uma mulher, que aparenta ser a mãe da criança, abraça o bebê com força. O homem chega a levantar a camisa para ver um suposto ferimento e também é abraçado pelos presentes.

Segundo um funcionário da estação, ouvido pela imprensa do país, o homem teria tentado desembarcar do trem com pressa, o que pode ter contribuído para a criança ter escorregado.

O chefe da delegacia de polícia ferroviária de Bhairab, Sayed Ahmed, confirmou o incidente e disse que pai e filho sobreviveram por "pura misericórdia divina". Ele também reforçou os pedidos para que os passageiros permaneçam extremamente cautelosos e nunca tentem embarcar ou desembarcar de trens em movimento.