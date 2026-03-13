Capa Jornal Amazônia
EUA confirmam 4 mortos em queda de avião no Iraque; Israel faz nova ofensiva contra o Irã

O Comando Central das Forças Armadas dos EUA fez o anúncio em um comunicado

Estadão Conteúdo

A guerra no Oriente Médio entre Estados Unidos, Israel e Irã entrou no 14º dia marcada por ataques em múltiplas frentes, com explosões em Teerã, ofensivas israelenses contra mais de 200 alvos e mortes em Omã. O conflito também destruiu infraestrutura no Líbano e levou autoridades internacionais a alertarem sobre riscos a cidadãos e interesses estrangeiros.

Avião do exército dos EUA cai no Iraque Quatro dos seis tripulantes a bordo de um avião de reabastecimento KC-135 do Exército dos EUA, que caiu no oeste do Iraque, foram encontrados mortos, informou o Exército americano.

O Comando Central das Forças Armadas dos EUA fez o anúncio em um comunicado.

"Quatro dos seis tripulantes a bordo da aeronave tiveram suas mortes confirmadas, enquanto as operações de resgate continuam", diz o comunicado.

"As circunstâncias do incidente estão sendo investigadas. No entanto, a perda da aeronave não foi causada por fogo inimigo ou fogo amigo", afirmou.

Explosões em larga escala no centro de Teerã

Explosões em larga escala abalaram o centro de Teerã nesta sexta-feira, 13, informou a televisão pública. Os ataques atingiram uma área próxima de onde acontecia uma manifestação pró-governo.

O Exército israelense afirmou que os moradores deveriam abandonar dois bairros do centro de Teerã antes dos ataques.

Embaixada dos EUA no Iraque alerta cidadãos

A embaixada dos EUA em Bagdá alertou para o "risco de sequestro" de seus cidadãos no Iraque.

"O Irã e os grupos terroristas alinhados ao Irã representam uma ameaça significativa", afirmou a embaixada em um comunicado, acrescentando que cidadãos, interesses e infraestrutura dos EUA foram atacados e que "os americanos também correm o risco de serem sequestrados".

Dois mortos em ataque de drone em Omã

Duas pessoas morreram após o impacto de um drone no norte de Omã, informou a imprensa estatal, enquanto o Irã prossegue com os ataques de retaliação em todo o Oriente Médio.

"Dois drones caíram na província de Sohar. Um deles caiu na zona industrial de Al Awahi, provocando a morte de dois trabalhadores estrangeiros e deixou vários feridos. O segundo caiu em uma área aberta sem provocar vítimas", informou a agência de notícias estatal do país.

200 alvos atingidos no Irã

O exército israelense afirmou na sexta-feira que atingiu mais de 200 alvos no oeste e centro do Irã no último dia, incluindo lançadores de mísseis e sistemas de defesa.

Segundo o comunicado, caças realizaram "20 ataques em larga escala" contra "lançadores de mísseis balísticos, sistemas de defesa e locais de produção de armamentos".

Interesses franceses são alvos

Um grupo pró-Irã no Iraque alertou na sexta-feira que os interesses franceses "no Iraque e na região" estariam "sob fogo" após a chegada de um porta-aviões francês.

A declaração na página do Telegram do grupo Ashab Alkahf surgiu no mesmo dia em que o presidente francês, Emmanuel Macron, anunciou a morte de um soldado francês e o ferimento de vários outros no Curdistão iraquiano.

Exército israelense destrói ponte no sul do Líbano

As forças armadas israelenses afirmam ter destruído uma ponte sobre o rio Litani, no sul do Líbano.

O porta-voz árabe das forças armadas publicou no X que a ponte destruída na vila de Zrariyeh era usada por combatentes do Hezbollah para se deslocarem entre as áreas ao sul e ao norte do rio.

Os militares acrescentaram que as forças do Hezbollah próximas à ponte dispararam foguetes contra Israel durante a atual guerra.

Trump diz que destruir o Irã é 'uma grande honra'

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fez novas declarações sobre o Irã nesta sexta-feira. Em publicação na rede social Truth Social, Trump afirmou que o país estaria sendo "destruído totalmente" e descreveu como "uma grande honra" sua atuação contra o regime.

Segundo o presidente, a ofensiva americana ocorre em múltiplas frentes, militar, econômica e outras, afirmando que "a Marinha do Irã acabou" e "a Força Aérea deles não existe mais", enquanto mísseis, drones e outras capacidades estariam sendo "dizimados".

Trump acrescentou que os Estados Unidos dispõem de "poder de fogo incomparável", "munição ilimitada" e "muito tempo" para continuar as operações. "Eles vêm matando pessoas inocentes em todo o mundo há 47 anos e agora eu, como o 47º presidente dos Estados Unidos da América, estou matando eles. Que grande honra é fazer isso", disse. (Com agências internacionais)

Palavras-chave

EUA/ISRAEL/IRÃ/GUERRA

14º dia
Mundo
.
