Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Por que Macron usou óculos escuros durante discurso em Davos? Entenda o motivo

Acessório chamou atenção durante o Fórum de Davos e teve motivação médica, segundo o governo francês

Riulen Ropan
fonte

Embora Macron tenha feito declarações relevantes sobre o cenário geopolítico global, foi o visual que acabou dominando as atenções. (Foto: Reprodução / YouTube)

O presidente da França, Emmanuel Macron, chamou atenção durante sua participação no Fórum Econômico Mundial de Davos, na Suíça, ao aparecer usando óculos escuros em um evento oficial. O acessório, incomum em compromissos desse tipo, rapidamente gerou especulações nas redes sociais e entre a imprensa internacional.

Apesar das interpretações iniciais, o uso dos óculos foi por motivo médico.

Problema no olho levou Macron a usar óculos escuros

Segundo informações divulgadas pelo governo francês, Macron sofreu um sangramento em um vaso sanguíneo do olho direito, condição que deixou a região visivelmente avermelhada. O quadro é considerado benigno e não oferece riscos à saúde do presidente.

VEJA MAIS

image Acordo Mercosul-UE beneficiará agricultura familiar, diz ministro
Paulo Teixeira vê grandes possibilidades para produtores de café

image Lula: ricos devem ser tratados com respeito, mas políticas públicas têm de ser a outras classes
O presidente afirmou ainda que é preciso olhar aqueles que não têm a capacidade de ir até Brasília fazer pressão por melhorias

image Zambelli passa por audiência que define extradição e manifesta desejo de permanecer na Itália
De acordo com a defesa, Zambelli prefere permanecer sob custódia na Itália, caso a Justiça italiana entenda que há enquadramento de algum crime parecido no país

Por orientação médica e para evitar desconforto visual, o líder francês optou por manter os óculos escuros durante o discurso. Essa não foi a primeira vez que ele apareceu assim em compromissos recentes, o que reforça que a escolha não teve relação com estilo ou protocolo diplomático.

Na semana passada, Macron já tinha sido visto com o acessório em uma base militar. Ele pediu desculpas aos militares por sua "aparência desagradável", mas reforçou que não se trata de algo grave.

Aparência chamou mais atenção que o discurso

Embora Macron tenha feito declarações relevantes sobre o cenário geopolítico global, foi o visual que acabou dominando as atenções. Vestindo um terno formal combinado com óculos esportivos escuros, o presidente destoou do padrão adotado por líderes em eventos internacionais.

O episódio rapidamente repercutiu na imprensa europeia e nas redes sociais, com internautas questionando o motivo da escolha e especulando sobre seu estado de saúde, informações que foram esclarecidas pouco depois pelo governo francês.

Discurso manteve tom firme apesar do incidente

Mesmo com o problema ocular, Macron manteve o tom firme ao abordar temas como cooperação internacional, soberania europeia e tensões globais. Ele defendeu o fortalecimento das instituições multilaterais e criticou a postura de potências que, segundo ele, adotam práticas de pressão econômica e política.

(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Emmanuel Macron

Macron de óculos escuros

Macron na Suíça
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

AIEA alerta que Chernobyl perdeu toda a sua energia externa, após ataques da Rússia

20.01.26 12h52

Trump publica imagem de IA cravando bandeira dos EUA na Groenlândia

20.01.26 12h48

Domínio

Trump posta montagens de IA com bandeira dos EUA na Groenlândia

Trump também publicou imagens que sugerem controle dos Estados Unidos sobre o Canadá e a Venezuela.

20.01.26 9h26

G7

Macron quer sediar reunião do G7 em Paris para debater sobre a Groenlândia, afirma Trump

No encontro, estariam presentes ainda ucranianos, dinamarqueses, sírios e russos

20.01.26 8h47

MAIS LIDAS EM MUNDO

sentença

Iraniano que será executado foi julgado sem defesa e teve minutos para se despedir da família

A sentença de Erfan é Moharebeh, chamada de "inimizade contra Deus", considerada de alta gravidade e passível de pena de morte

13.01.26 20h18

MUNDO

Homem forja o próprio funeral e chega de helicóptero na cerimônia para ‘dar uma lição’ à família

O influenciador David Baerten, de 45 anos, disse que, entre os familiares, ninguém o vê

15.01.26 8h57

MUNDO

Quem é Erfan Soltani, manifestante iraniano condenado à execução nesta quarta-feira

O jovem não teve a oportunidade de se defender antes do veredito, e seus familiares puderam visitá-lo por apenas 10 minutos

14.01.26 10h03

MUNDO

Presidente interina da Venezuela afirma que libertação de prisioneiros não foi finalizada

"Até hoje, podemos dizer que já somam 406 liberações previstas nestes dias", destacou.

14.01.26 16h07

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda