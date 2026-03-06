7º dia de guerra tem intensos ataques de Israel no Líbano e Irã; Teerã diz que atingiu Tel-Aviv

A tensão no Oriente Médio atingiu novos níveis nesta sexta-feira (6), marcando o sétimo dia de confrontos intensificados. Novos ataques foram registrados no Irã e no Líbano, enquanto Israel sinalizou sua intenção de ampliar a ofensiva na região. Em resposta, Teerã declarou ter lançado mísseis contra alvos em Tel Aviv, capital comercial de Israel, escalando ainda mais o conflito.

A escalada do conflito ocorre em meio a uma série de bombardeios mútuos. Israel, por sua vez, havia iniciado ataques aéreos em diversas cidades no sul do Líbano, conforme relatado pela Agência Nacional de Notícias do Líbano (NNA). Localidades como Srifa, Aita al-Shaab, Touline, Sawana e Majdal Selm foram alvo de bombardeios noturnos.

As Forças Armadas de Israel confirmaram ter concluído uma grande onda de ataques aéreos em Dahiya, uma área densamente povoada no sul de Beirute. Esta região é conhecida como um reduto do Hezbollah. Os militares israelenses informaram que os bombardeios atingiram dez edifícios e vários centros de comando pertencentes ao grupo.

Conflito se espalha: Teerã também é alvo de bombardeios

O Irã também foi palco de intensos bombardeios. Ao menos seis grandes explosões foram ouvidas nas áreas central e leste de Teerã. Os ataques destruíram uma clínica médica, um posto de gasolina, um estacionamento e dois prédios residenciais, atingindo diversos bairros, segundo a televisão estatal.

Os bombardeios na manhã de sexta-feira impactaram ainda o complexo do Aiatolá Ali Khamenei, o líder supremo morto no sábado anterior (28). A área próxima ao palácio presidencial e ao Conselho de Segurança Nacional também foi atingida, indicando a amplitude dos ataques em território iraniano.

Em contrapartida, a Guarda Revolucionária do Irã anunciou uma nova onda de lançamentos de mísseis contra o centro comercial de Tel Aviv. A agência estatal iraniana IRNA informou que o "ataque combinado de mísseis e drones tem como alvo locais no coração" da cidade.

Jornalistas da AFP relataram diversas explosões sobre Tel Aviv, enquanto militares israelenses confirmaram a detecção de mísseis lançados do Irã. O Exército israelense emitiu um comunicado: "Há pouco tempo, as Forças de Defesa de Israel identificaram mísseis lançados do Irã em direção ao território do Estado de Israel. Os sistemas de defesa estão operando para interceptar a ameaça".

Trump avalia envio de tropas e Unicef alerta sobre vítimas infantis

A situação também reverberou nos Estados Unidos. O presidente Donald Trump considerou uma "perda de tempo" o envio de tropas terrestres americanas ao Irã. A declaração, feita à NBC News na quinta-feira (6), foi uma resposta ao alerta do ministro das Relações Exteriores iraniano, Abbas Araghchi.

Araghchi havia afirmado que tal medida seria desastrosa para os invasores. Trump argumentou: "É uma perda de tempo. Eles perderam tudo. Perderam a Marinha. Perderam tudo o que podiam perder", acrescentando que o comentário de Araghchi sobre a prontidão do Irã para uma invasão terrestre era "inútil".

Em meio à escalada do conflito, o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) divulgou dados alarmantes. A organização informou que pelo menos 192 crianças morreram desde o início da guerra no Oriente Médio, sublinhando o alto custo humano dos confrontos.

De acordo com o Unicef, 181 crianças faleceram no Irã, sete no Líbano, três em Israel e uma no Kuwait. A organização enfatizou a urgência da proteção infantil, declarando em publicação no X: "As crianças não iniciam guerras, mas pagam um preço inaceitavelmente alto. A escalada militar no Oriente Médio já teve um impacto devastador sobre as crianças".

O comunicado do Unicef concluiu: "As crianças da região devem ser protegidas."