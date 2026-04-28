Republicanos rejeitam projeto que obrigaria Trump a encerrar bloqueio energético a Cuba

Senadores republicanos rejeitaram na terça-feira, 28, um projeto de lei dos democratas que obrigaria o presidente Donald Trump a encerrar o bloqueio energético dos EUA a Cuba, a menos que receba a aprovação do Congresso.

A votação sobre a resolução relativa aos poderes de guerra demonstrou como os republicanos continuam a apoiar Trump enquanto ele age unilateralmente para exercer a força americana em uma série de conflitos globais, incluindo Venezuela, Irã e Cuba.

Os democratas têm repetidamente forçado votações sobre projetos de lei para limitar a capacidade do presidente de mobilizar forças militares nesses conflitos, mas sem sucesso. A votação de terça-feira foi a primeira relacionada a Cuba e teria obrigado o presidente a obter a aprovação do Congresso antes de lançar qualquer ataque contra a ilha.

Para rejeitar a resolução, os republicanos alegaram que ela era inapropriada, pois os EUA não estão em conflito armado declarado com Cuba. A manobra para rejeitar a legislação foi bem-sucedida, com 51 votos a favor e 47 contra. O senador John Fetterman, da Pensilvânia, foi o único democrata a votar contra a resolução, enquanto as senadoras Susan Collins, do Maine, e Rand Paul, do Kentucky, foram os únicos republicanos a apoiá-la.

A ilha caribenha sofre com cortes de água e energia devido às sanções impostas pelos EUA e à interrupção do fornecimento de petróleo da Venezuela. O governo Trump pressiona a liderança cubana para que ponha fim à repressão política, liberte os presos políticos e liberalize a economia debilitada.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação da Broadcast