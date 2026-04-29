Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Trump diz que Irã 'não consegue se acertar' nas negociações e precisa 'ficar esperto logo'

No começo da semana, o Irã apresentou aos EUA uma proposta para encerrar a guerra e reabrir o Estreito de Ormuz

Estadão Conteúdo

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quarta-feira (29) que o Irã "não consegue se acertar", em meio ao impasse nas negociações para encerrar a guerra entre os dois países.

"Eles não sabem como assinar um acordo não nuclear. É bom que eles fiquem espertos logo", acrescentou Trump em postagem na Truth Social.

A publicação veio acompanhada de uma foto de Trump segurando um fuzil, com explosões ao fundo, e a legenda "Chega de Sr. Cara Legal!".

No começo da semana, o Irã apresentou aos EUA uma proposta para encerrar a guerra e reabrir o Estreito de Ormuz, por onde transita cerca de 20% do petróleo mundial, caso Washington adie conversas sobre o programa nuclear de Teerã e suspenda o bloqueio a portos iranianos. A oferta foi recebida com ceticismo pelo governo Trump, segundo o The Wall Street Journal.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

EUA/IRÃ/GUERRA

negociações

Trump
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

política internacional

Republicanos rejeitam projeto que obrigaria Trump a encerrar bloqueio energético a Cuba

Os democratas têm repetidamente forçado votações sobre projetos de lei para limitar a capacidade do presidente

28.04.26 21h52

Trump revoga proibição de mineração em região de Minnesota e abre caminho para empresa chilena

28.04.26 21h52

ÍNDIA

VÍDEO: homem desenterra irmã e tenta sacar dinheiro em banco

Imagens mostram tentativa de comprovar morte para saque e gera repercussão internacional

28.04.26 21h23

EUA vão emitir passaportes comemorativos com rosto e assinatura de Trump

28.04.26 19h46

MAIS LIDAS EM MUNDO

REAL OU FAKE?

Teoria do Olho Roxo: entenda a suposta 'seita' que envolve artistas e líderes mundiais

Segundo internautas, Ivete Sangalo, Adam Sandler e Elon Musk fazem parte do “Clube do Olho Roxo”

05.03.26 19h01

TRAGÉDIA

Após levar bolo no rosto, jovem se irrita e mata três pessoas durante aniversário

O aniversariante ainda está foragido junto com outros envolvidos no caso

27.04.26 16h06

MUNDO

Professor de pilates faz sexo com alunas em academia e vídeos vazam na web

As imagens, captadas pelas câmeras de segurança da academia onde ele trabalhava, foram divulgadas ilegalmente nas redes sociais

07.02.25 12h40

ÍNDIA

VÍDEO: homem desenterra irmã e tenta sacar dinheiro em banco

Imagens mostram tentativa de comprovar morte para saque e gera repercussão internacional

28.04.26 21h23

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda