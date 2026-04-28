Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Trump revoga proibição de mineração em região de Minnesota e abre caminho para empresa chilena

Estadão Conteúdo

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, revogou uma proibição federal de mineração em Iron Range, no estado de Minnesota, abrindo caminho para que uma empresa chilena interessada na exploração de metais preciosos na área comece a solicitar licenças.

A Twin Metals Minnesota, subsidiária da chilena Antofagasta Minerals, busca explorar cobre, níquel e outros metais no Superior National Forest desde 2019. Ambientalistas temem que a medida crie um precedente para eliminar outras proteções a terras públicas em todo o país.

Em 2023, o governo do então presidente Joe Biden impôs uma moratória de 20 anos à mineração na floresta nacional, o que suspendeu os planos da Twin Metals. Trump, porém, tem defendido a ampliação da produção doméstica de energia e minerais. No início deste mês, republicanos no Congresso enviaram ao presidente uma resolução para derrubar a restrição, argumentando que a medida geraria empregos e reaqueceria a indústria de mineração local. O presidente americano assinou o texto na segunda-feira, 27.

A porta-voz da Twin Metals, Kathy Graul, afirmou à Associated Press que o projeto ainda precisará passar por um processo rigoroso de licenciamento, que pode se estender por anos. O primeiro entrave é restabelecer o direito de exploração após o Departamento do Interior, no governo Joe Biden, rescindir no início de 2022 os contratos federais de arrendamento do local.

A área segue em grande parte preservada, e grupos ambientalistas e comunidades indígenas sinalizam que podem contestar judicialmente cada autorização.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação da Broadcast

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

EUA/TRUMP/MINERAÇÃO/MINESOTA/PROIBIÇÃO/REVOGAÇÃO
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

ÍNDIA

VÍDEO: homem desenterra irmã e tenta sacar dinheiro em banco

Imagens mostram tentativa de comprovar morte para saque e gera repercussão internacional

28.04.26 21h23

EUA vão emitir passaportes comemorativos com rosto e assinatura de Trump

28.04.26 19h46

conflito

EUA: Tesouro sanciona 35 facilitadores de estrutura bancária paralela do Irã

A rede bancária permitiria que o Teerã tivesse acesso ao sistema financeiro internacional

28.04.26 18h36

'lindo'

Trump diz que sua mãe tinha queda por rei Charles III

O encontro ocorre em meio a um momento de tensão na relação entre americanos e britânicos

28.04.26 15h28

MAIS LIDAS EM MUNDO

REAL OU FAKE?

Teoria do Olho Roxo: entenda a suposta 'seita' que envolve artistas e líderes mundiais

Segundo internautas, Ivete Sangalo, Adam Sandler e Elon Musk fazem parte do “Clube do Olho Roxo”

05.03.26 19h01

TRAGÉDIA

Após levar bolo no rosto, jovem se irrita e mata três pessoas durante aniversário

O aniversariante ainda está foragido junto com outros envolvidos no caso

27.04.26 16h06

MUNDO

Professor de pilates faz sexo com alunas em academia e vídeos vazam na web

As imagens, captadas pelas câmeras de segurança da academia onde ele trabalhava, foram divulgadas ilegalmente nas redes sociais

07.02.25 12h40

ESPIA SÓ!

Avião com R$ 15 milhões em espécie cai no Paraguai; moradores saqueiam dinheiro

Autoridades informaram que criminosos estariam se passando por agentes para extorquir os moradores e roubarem o dinheiro recolhido.

22.04.26 14h47

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda