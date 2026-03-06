Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Presidente do Irã diz que 'alguns países' iniciaram esforços de mediação para guerra

Em mensagem enviada via Telegram, ele não especificou as nações envolvidas

Estadão Conteúdo

O presidente do Irã, Masoud Pezeshkian, declarou nesta sexta-feira (6) que "alguns países" iniciaram esforços de mediação para resolver o conflito no Oriente Médio. A informação foi divulgada via Telegram pelo líder iraniano, que não detalhou quais nações estão envolvidas nas tratativas.

Pezeshkian ressaltou o compromisso do Irã com a paz duradoura na região. Ele, contudo, deixou claro que a nação não hesitará em defender sua dignidade e soberania diante de qualquer ameaça.

Sem citar diretamente Estados Unidos ou Israel, o presidente iraniano defendeu um processo de mediação que aborde "aqueles que subestimaram" o povo do Irã. Ele também mencionou a responsabilidade dos que "deflagraram" a guerra.

A Visão do Irã sobre a Mediação Regional

Pezeshkian afirmou que a mediação deve focar nos que "subestimaram" o povo iraniano e "deflagraram" o conflito. A declaração foi feita sem mencionar nomes específicos de países ou grupos envolvidos.

