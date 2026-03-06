Presidente do Irã diz que 'alguns países' iniciaram esforços de mediação para guerra

O presidente do Irã, Masoud Pezeshkian, declarou nesta sexta-feira (6) que "alguns países" iniciaram esforços de mediação para resolver o conflito no Oriente Médio. A informação foi divulgada via Telegram pelo líder iraniano, que não detalhou quais nações estão envolvidas nas tratativas.

Pezeshkian ressaltou o compromisso do Irã com a paz duradoura na região. Ele, contudo, deixou claro que a nação não hesitará em defender sua dignidade e soberania diante de qualquer ameaça.

Sem citar diretamente Estados Unidos ou Israel, o presidente iraniano defendeu um processo de mediação que aborde "aqueles que subestimaram" o povo do Irã. Ele também mencionou a responsabilidade dos que "deflagraram" a guerra.

A Visão do Irã sobre a Mediação Regional

