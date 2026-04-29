Paraense relata tensão e risco de interceptação na Flotilla humanitária a Gaza

Uma paraense que integra uma missão humanitária internacional com destino à Faixa de Gaza relatou, ao vivo, momentos de tensão durante a travessia marítima nesta quarta-feira (26). Diretamente de uma das embarcações da flotilha, a ativista Beatriz Moreira de Oliveira afirmou que a transmissão foi iniciada como forma de garantir a segurança das participantes diante de possíveis ameaças.

A live ocorreu no início da noite, por volta das 18h (horário de Brasília), e mostrou um cenário de instabilidade na comunicação e preocupação com a presença de drones nas proximidades. “Nenhuma de nós apresentamos ameaças, qualquer tipo de ameaça material, para nenhum país ou exército. Mas nesse momento estamos sendo assediados por drones em embarcações sionistas”, declarou.

Segundo Beatriz, os canais de comunicação da embarcação estavam comprometidos. “A nossa comunicação da embarcação está comprometida, assim como a comunicação via internet. A minha internet, nesse momento, oscila bastante. E nós estamos consultando internamente outras embarcações nossas, esperando notícias delas”, disse.

Beatriz Noreira é natural de Belém (PA) e integrante do Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB) (Foto: Reprodução/MAB)

Apesar das dificuldades, a ativista reforçou que o grupo pretende manter o trajeto planejado. “Essa é uma tática utilizada para tentar desmobilizar a flotilha, mas nós não vamos mudar nosso curso. Seguiremos a rota prevista”, afirmou, acrescentando que novas embarcações devem se juntar ao comboio ao longo do percurso, inclusive próximas à Turquia e em articulação com grupos que partem do norte da África.

Durante a transmissão, Beatriz também fez um apelo por mobilização internacional e apoio popular. “É importante intensificar a intencionalidade política das nossas comunicações, seja nas redes sociais, seja nas ruas. A nossa segurança também depende da mobilização de cada um e de cada uma”, declarou.

Ela ainda denunciou a situação humanitária enfrentada pela população palestina, citando mortes recentes e a utilização de recursos básicos como instrumentos de guerra. “A água não é uma ferramenta de guerra. A água é vida. Água e energia não são mercadorias, nem armas. Nós estamos assistindo ao vivo o extermínio de um povo”, afirmou.

A paraense relatou ainda que o grupo recebeu mensagens atribuídas à defesa israelense, alertando para uma possível interceptação caso a rota não fosse alterada. “Já recebemos, via rádio, a informação de que poderíamos enfrentar interceptação. Existem mensagens confusas sendo ditas nos rádios neste momento”, disse.

Missão internacional

A participação de Beatriz integra a chamada Global Sumud Flotilha, uma mobilização internacional que reúne mais de 80 embarcações e ativistas de diferentes continentes. A iniciativa, que partiu de Barcelona no dia 12 de abril, é considerada uma das maiores ações coordenadas para desafiar o bloqueio à Faixa de Gaza e denunciar a crise humanitária na região.

Natural de Belém (PA) e integrante do Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB) e do Movimiento de Afectados por Represas (MAR), Beatriz representa o Brasil na missão. Em declarações anteriores, ela destacou o caráter político e humanitário da ação. A flotilha combina ação marítima com mobilização em terra, envolvendo redes de apoio jurídico, pressão política e campanhas internacionais. O objetivo, segundo a coalização, é garantir acesso humanitário à população palestina e chamar atenção global para a situação no território.