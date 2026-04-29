Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Putin propõe cessar-fogo na Ucrânia no 'Dia da Vitória' da Rússia na 2ª Guerra

A proposta, segundo Putin, foi aprovada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump

Estadão Conteúdo
fonte

Vladimir Putin (Reprodução | Conteúdo Estadão)

O presidente russo, Vladimir Putin, propôs um cessar-fogo na Ucrânia para o "Dia da Vitória", celebrado em 9 de maio, data em que a Rússia celebra a vitória soviética sobre a Alemanha nazista em 1945, durante a Segunda Guerra Mundial.

A proposta, segundo Putin, foi aprovada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, com quem ele conversou nesta quarta, 29, por telefone.

Putin disse estar preparado "para declarar um cessar-fogo durante as comemorações do Dia da Vitória", declarou seu assessor diplomático, Yuri Ushakov, a jornalistas. Ele acrescentou que Trump "apoiou ativamente esta iniciativa" para um dia que "comemora nossa vitória comum".

O Dia da Vitória é um raro evento histórico reverenciado por todos os atores políticos russos no período pós-soviético. As celebrações anuais contam com enormes desfiles militares na Praça Vermelha, em Moscou, e nas principais cidades do país, apresentando os mais recentes armamentos, tanques, jatos de combate e mísseis balísticos intercontinentais.

Este ano, porém, a celebração será reduzida por motivos de segurança, devido à ameaça de ataques ucranianos. Desde 2023, a Ucrânia se afastou da tradição russa e passou a celebrar a vitória de 1945 em 8 de maio, assim como os países ocidentais.

UE aprova empréstimo para a Ucrânia

Na semana passada, a União Europeia aprovou um pacote de empréstimo substancial para ajudar a Ucrânia a atender suas necessidades econômicas e militares pelos próximos dois anos por conta da guerra. A UE também aprovou uma nova série de sanções contra a Rússia por sua guerra na Ucrânia. A Ucrânia precisa desesperadamente dos 90 bilhões de euros (US$ 106 bilhões) da UE para sustentar sua economia devastada pela guerra e ajudar a manter as forças russas sob controle.

A aprovação política para o pacote veio depois que o petróleo russo voltou a fluir para a Eslováquia através do oleoduto Druzhba, que atravessa a Ucrânia. O primeiro-ministro eslovaco, Robert Fico, saudou o desenvolvimento, chamando-o de "boa notícia".

A Ucrânia e a maioria de seus aliados europeus se opõem às importações de petróleo russo, que ajudaram a financiar a guerra do presidente russo Vladimir Putin contra a Ucrânia, agora em seu quinto ano. Mas, diferentemente do resto da União Europeia, a Hungria e a Eslováquia ainda dependem da Rússia para suas necessidades energéticas. (COM AGÊNCIAS INTERNACIONAIS)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

RÚSSIA/UCRÂNIA/GUERRA/CESSAR-FOGO/PUTIN/DIA DA VITÓRIA
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

TRÉGUA

Putin propõe cessar-fogo na Ucrânia no 'Dia da Vitória' da Rússia na 2ª Guerra

A proposta, segundo Putin, foi aprovada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump

29.04.26 19h02

humor britânico

Rei Charles III diz que, se não fosse pela Inglaterra, EUA falariam francês; Macron comenta

Entre outras piadas, Charles III também comentou a nova decoração da Casa Branca, repleta de ornamentos em ouro, determinada por Trump

29.04.26 17h53

guerra

Trump vê curto cessar-fogo na Ucrânia em breve e diz que guerra pode acabar antes da do Irã

O presidente dos Estados Unidos disse ter conversado com Putin sobre a Ucrânia e o Irã mais cedo e classificou o diálogo como "uma ótima conversa"

29.04.26 16h33

VALE A PENA?

Guerra no Irã já custou US$ 25 bilhões aos EUA, afirma Pentágono

Secretário de Defesa e General Caine depõem no Congresso americano sobre o conflito e orçamento de 1,45 trilhão de dólares.

29.04.26 14h02

MAIS LIDAS EM MUNDO

REAL OU FAKE?

Teoria do Olho Roxo: entenda a suposta 'seita' que envolve artistas e líderes mundiais

Segundo internautas, Ivete Sangalo, Adam Sandler e Elon Musk fazem parte do “Clube do Olho Roxo”

05.03.26 19h01

TRAGÉDIA

Após levar bolo no rosto, jovem se irrita e mata três pessoas durante aniversário

O aniversariante ainda está foragido junto com outros envolvidos no caso

27.04.26 16h06

ÍNDIA

VÍDEO: homem desenterra irmã e tenta sacar dinheiro em banco

Imagens mostram tentativa de comprovar morte para saque e gera repercussão internacional

28.04.26 21h23

MUNDO

Professor de pilates faz sexo com alunas em academia e vídeos vazam na web

As imagens, captadas pelas câmeras de segurança da academia onde ele trabalhava, foram divulgadas ilegalmente nas redes sociais

07.02.25 12h40

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda