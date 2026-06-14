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Trump diz que reabertura do Estreito de Ormuz vai ocorrer na sexta-feira, 19

Ele afirmou que o prazo é necessário para a remoção de minas

Estadão Conteúdo

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse neste domingo, 14, em sua rede Truth Social que a abertura do Estreito de Ormuz ocorrerá apenas na sexta-feira, 19, após a assinatura formal do acordo entre os EUA e o Irã, anunciado neste domingo. Mais cedo, Trump havia dito que autorizava a suspensão imediata do bloqueio naval. Ele afirmou que o prazo é necessário para a remoção de minas.

"Com a abertura do estreito após a assinatura do acordo na próxima sexta-feira, para fins de remoção de minas, o petróleo voltará a fluir em ambas as direções para a região e para o mundo!", declarou. "Este grande acordo trará paz e segurança para toda a região", ressaltou.

Trump, que iniciou a guerra contra o Irã junto com Israel no final de fevereiro, se autocongratulou pelo acordo concluído hoje. "Muitos presidentes tentaram fazer a paz com o Irã, e todos falharam antes de mim", disse. No entanto, o ex-presidente norte-americano, Barack Obama, havia assinado um acordo sobre o programa nuclear iraniano durante seu governo, tratado que foi posteriormente cancelado por Trump em seu primeiro mandato.

"Os líderes da região, pela primeira vez, encontraram um presidente que pode ajudá-los a alcançar uma paz real", acrescentou Trump.

60 dias

Já o vice-ministro das Relações Exteriores para Assuntos Jurídicos e Internacionais do Irã, Kazem Gharibabadi, disse que as negociações para um acordo de paz final com os Estados Unidos serão realizadas num período de 60 dias, mas só depois de o país persa verificar se os EUA estão cumprindo os compromissos assumidos no tratado anunciado neste domingo.

"Na próxima sexta-feira, teremos a assinatura oficial, e os chefes das duas delegações realizarão discussões para definir os futuros arranjos para as negociações", disse ele, segundo a iraniana PressTV. "Até lá, será verificada a questão dos compromissos da parte americana quanto ao fim da guerra, ao levantamento do bloqueio e à liberação de ativos", declarou. "O início dos 60 dias de negociações está condicionada ao cumprimento desses compromissos pelos Estados Unidos", concluiu.

Ainda de acordo com a PressTV, o Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irã confirmou a conclusão do "texto de um memorando de entendimentos" com os EUA relativo ao fim da guerra. O órgão reiterou que "a guerra e operações militares em todas as frentes, incluindo no Líbano, vão terminar imediatamente e permanentemente a começar de hoje", reforçando os termos divulgados mais cedo pelo primeiro-ministro do Paquistão, Shehbaz Sharif, país que atuou como mediador.

"Além disso, o bloqueio naval dos EUA contra o Irã será suspenso imediatamente e completamente", afirmou o órgão. "Negociações para um acordo final serão adiadas até a outra parte (os EUA) cumprir seus compromissos em concordância coo o memorando de entendimentos", concluiu.

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