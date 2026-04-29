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Rei Charles III diz que, se não fosse pela Inglaterra, EUA falariam francês; Macron comenta

Entre outras piadas, Charles III também comentou a nova decoração da Casa Branca, repleta de ornamentos em ouro, determinada por Trump

Estadão Conteúdo
fonte

Trump, Melania, Charles e Camilla (Instagram @whitehouse)

O rei Charles III, do Reino Unido, está em visita oficial aos Estados Unidos, e aproveitou a ocasião de um jantar na Casa Branca com a presença do presidente americano, Donald Trump, para fazer algumas piadas históricas sobre a relação entre os dois países - e houve até uma participação à distância do presidente francês, Emmanuel Macron.

Durante o jantar, Charles III respondeu a um comentário anterior de Trump de que, se não fosse pelos Estados Unidos, os países europeus falariam alemão, em referência à Primeira e à Segunda Guerra Mundial.

"Me arrisco a dizer que, se não fosse por nós (o Reino Unido), vocês estariam falando francês", brincou o rei britânico, relembrando as disputas coloniais entre França e Inglaterra na América do Norte nos séculos XVII e XVIII.

O presidente francês, Emmanuel Macron, republicou o vídeo da piada em sua conta na rede social X. "Isso seria chique!", escreveu, mantendo o tom de brincadeira.

Entre outras piadas, Charles III também comentou a nova decoração da Casa Branca, repleta de ornamentos em ouro, determinada por Trump. "Reparei nas suas reformas na Ala Leste. Devo dizer que nós, britânicos, também tentamos, à nossa maneira, renovar a Casa Branca em 1814", disse.

Charles III se referiu à guerra entre Estados Unidos e Reino Unido de 1812 a 1815, que teve soldados britânicos incendiando a Casa Branca em 1814.

A declaração de Trump sobre os países europeus, no entanto, tinha um contexto menos amigável. No dia 21 de janeiro de 2026, o presidente americano usou a frase para reclamar da resistência das nações europeias à vontade americana de anexar a Groenlândia, que hoje pertence à Dinamarca.

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REINO UNIDO/REI CHARLES III/EUA/VISITA/PIADA/FRANÇA
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