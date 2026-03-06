Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Unicef: mais de 190 crianças morreram desde o início da guerra dos EUA e Israel contra o Irã

Segundo a organização, foram 181 crianças mortas no Irã, sete no Líbano, três em Israel e uma no Kuwait

Estadão Conteúdo

O Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) informou que 192 crianças morreram desde o início da guerra no Oriente Médio. A organização destaca que "a escalada militar no Oriente Médio já teve um impacto devastador sobre as crianças".

Segundo o Unicef, o levantamento aponta 181 crianças mortas no Irã, sete no Líbano, três em Israel e uma no Kuwait. A entidade ressalta que "as crianças não iniciam guerras, mas pagam um preço inaceitavelmente alto".

A Unicef reforçou o pedido de proteção, afirmando que "as crianças da região devem ser protegidas". Os confrontos no Oriente Médio se intensificaram, atingindo Irã e Líbano nesta sexta-feira, 7.

Ataques e escalada no conflito

Israel declarou que pretende intensificar a ofensiva na região, enquanto Teerã respondeu ter atingido alvos em Tel-Aviv. Esta troca de ataques amplia a escalada do conflito, com Israel lançando ofensivas aéreas contra cidades no sul do Líbano.

As Forças Armadas de Israel confirmaram ter concluído uma onda de ataques aéreos em larga escala em Dahiya, uma área densamente povoada no sul de Beirute. Esta região é considerada um reduto do grupo Hezbollah.

De acordo com os militares israelenses, os bombardeios atingiram dez edifícios e vários centros de comando usados pelo Hezbollah. Outro ataque teve como alvo a cidade de Dours, localizada no leste do país.

Bombardeios em Teerã e Tel Aviv

Na capital iraniana, Teerã, ao menos seis grandes explosões foram ouvidas nas áreas central e leste. A televisão estatal reportou que uma clínica médica, um posto de gasolina, um estacionamento e dois prédios residenciais foram destruídos em diversos bairros.

Os bombardeios também atingiram o complexo do Aiatolá Ali Khamenei, líder supremo morto no último sábado, 28. Essa área fica próxima ao palácio presidencial e ao Conselho de Segurança Nacional.

A Guarda Revolucionária do Irã anunciou uma nova onda de lançamentos de mísseis. O alvo foi o centro comercial de Tel Aviv, em Israel, conforme informou a agência estatal iraniana IRNA.

O comunicado da IRNA detalhou que o "ataque combinado de mísseis e drones tem como alvo locais no coração" da cidade israelense.

Palavras-chave

EUA/ISRAEL/IRÃ/GUERRA

crianças

mortes
Mundo
.
