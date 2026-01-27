Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Mundo

Mundo

Irã: número de mortos em protestos contra o governo passa dos 6 mil

Mais de 41,8 mil pessoas foram presas nos atos

Redação O Liberal com informações da AE
fonte

Bandeira do Irã. (Foto: Canva)

Subiu para 6.126 o número de mortos nos protestos contra o governo iraniano, segundo novo balanço divulgado nesta terça-feira, 27, pela Agência de Notícias de Ativistas de Direitos Humanos.

A organização detalhou que, entre as vítimas, estão 5.777 manifestantes, 214 membros das forças governamentais, 86 crianças e 49 civis não envolvidos nos confrontos. O grupo também relatou que mais de 41,8 mil pessoas foram presas no Irã.

O governo iraniano, contudo, contesta os dados apresentados. Segundo o regime, o total de mortes registradas é de 3.117, das quais 2.427 seriam civis e membros das forças de segurança, enquanto os demais seriam "terroristas".

Presença dos Estados Unidos na região

Em um desdobramento relacionado, um porta-aviões e um grupo de ataque dos Estados Unidos chegaram à região na segunda-feira, 26. A presença militar visa uma eventual resposta americana à repressão dos protestos no Irã.

