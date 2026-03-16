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Bessent minimiza possíveis impactos do conflito com Irã e diz estar 'bem' em relação a Ormuz

Estadão Conteúdo

O secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, reiterou que o objetivo do presidente americano, Donald Trump, no conflito contra o Irã é destruir as capacidades nucleares de Teerã. Em entrevista à CNBC nesta segunda-feira, Bessent disse que a ação de Washington contra o país persa tem o objetivo de "frear" as ações "terroristas" iranianas ao redor do mundo.

Bessent minimizou os possíveis impactos do conflito no Oriente Médio e alegou que a mídia está querendo transformar a guerra deflagrada pelos EUA e Israel "em uma crise que não existe". Neste contexto, ele defendeu que as expectativas de inflação estão bem ancoradas e que quaisquer ações para lidar com os preços de petróleo dependem da duração da guerra.

"Acreditamos que navios da China e da Índia saíram do Estreito de Ormuz, estamos observando um aumento no número de navios-tanque que atravessam a rota e acreditamos que outros devem seguir. Por enquanto, estamos bem em relação a Ormuz, estamos bem abastecidos de petróleo", disse, ao mencionar que a maior parte do petróleo do Golfo Pérsico é destinada à Ásia.

Segundo cálculo do secretário, o déficit de petróleo situa-se entre 10 e 14 milhões de barris. Sobre o alívio dos EUA nas sanções para a Rússia, ele afirmou que o presidente russo, Vladimir Putin, poderia faturar ainda mais de o preço do petróleo subisse para US$ 150 o barril.

Bessent também disse que os EUA acreditam que o novo líder supremo do Irã, o aiatolá Mojtaba Khamenei, está ferido e "com poucas funções".

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Palavras-chave

EUA/ISRAEL/IRÃ/GUERRA

ORMUZ. SCOTT BESSENT
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