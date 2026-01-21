Homem coloca fogo em estátua de Cristiano Ronaldo e revela que é o último aviso; saiba o motivo

Um vídeo que viralizou nas mídias sociais nesta terça-feira (20) mostra o momento em que um homem ateia fogo em uma estátua do jogador Cristiano Ronaldo, que fica situada em frente ao museu do atleta, em Funchal, na ilha da Madeira. Nas imagens, a pessoa coloca um líquido inflamável na estátua e depois acende com um isqueiro enquanto fica ironizando, em tom de deboche, para a câmera e para o ícone do futebolista.

Ao ver que a estátua já está em chamas, o suspeito coloca uma música alta, começa a dançar sozinho no local e, por diversas vezes, mostra o dedo do meio para a câmera e para o ícone de Cristiano Ronaldo. De acordo com as imagens presentes no vídeo, a estátua pegou fogo durante alguns segundos e não pareceu sofrer maiores danos estruturais, por conta de sua composição ser aparentemente forte.

Afinal, qual o motivo para colocar fogo na estátua?

Em suas mídias sociais, o homem, que é morador da Ilha de Madeira, revelou que lançou chamas sobre a estátua do jogador internacional porque sua ação seria "o último aviso de Deus" para Cristiano Ronaldo. Além disso, no momento do fogo, o jovem também fez muitas menções a Deus e mostrou ter um certo descontrole emocional com a quantidade de palavras e gestos proferidos durante o episódio.

Com o auxílio de informações fornecidas pelo público, a Polícia de Madeira disse que conseguiu interceptar o suspeito, de forma que sua detecção foi realizada em respeito pela integridade física dele e de terceiros, e o encaminhou para receber ajuda psiquiátrica. A decisão foi tomada depois dos agentes constatarem que o indivíduo "é conhecido em Funchal por situações semelhantes a essa".

"O Comando Regional da Madeira da Polícia de Segurança Pública informa que, em decorrência dos fatos ocorridos recentemente nas proximidades da estátua de Cristiano Ronaldo, no Funchal, foi possível chegar com sucesso ao desfecho da situação. (...) Em articulação com a Autoridade de Saúde, foi expedido um mandado de encaminhamento para a emergência psiquiátrica, que foi prontamente cumprido", afirmou a polícia.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web em Oliberal.com)