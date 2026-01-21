Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Homem coloca fogo em estátua de Cristiano Ronaldo e revela que é o último aviso; saiba o motivo

Nas imagens, ele aparece mostrando o dedo do meio para a câmera em tom de deboche

Victoria Rodrigues
fonte

Apesar da estátua ter pegado fogo durante alguns segundos, ela não aparentou sofrer danos estruturais. (Foto: Reprodução/ X)

Um vídeo que viralizou nas mídias sociais nesta terça-feira (20) mostra o momento em que um homem ateia fogo em uma estátua do jogador Cristiano Ronaldo, que fica situada em frente ao museu do atleta, em Funchal, na ilha da Madeira. Nas imagens, a pessoa coloca um líquido inflamável na estátua e depois acende com um isqueiro enquanto fica ironizando, em tom de deboche, para a câmera e para o ícone do futebolista.

Ao ver que a estátua já está em chamas, o suspeito coloca uma música alta, começa a dançar sozinho no local e, por diversas vezes, mostra o dedo do meio para a câmera e para o ícone de Cristiano Ronaldo. De acordo com as imagens presentes no vídeo, a estátua pegou fogo durante alguns segundos e não pareceu sofrer maiores danos estruturais, por conta de sua composição ser aparentemente forte.

VEJA MAIS

image Quanto gols faltam para Cristiano Ronaldo atingir marca de 1000 gols na carreira?
Atacante do Al-Nassr pode alcançar o feito ainda em 2026

image Cristiano Ronaldo traça meta de mil gols antes de aposentadoria: 'Vou atingir esse número'
Faltam apenas 44 gols para chegar aos 1000 na carreira.

image Modric põe Mourinho como técnico mais severo com quem trabalhou: 'Fez Cristiano Ronaldo chorar'
A parceria entre o meia croata e o treinador português aconteceu no clube merengue

Afinal, qual o motivo para colocar fogo na estátua?

Em suas mídias sociais, o homem, que é morador da Ilha de Madeira, revelou que lançou chamas sobre a estátua do jogador internacional porque sua ação seria "o último aviso de Deus" para Cristiano Ronaldo. Além disso, no momento do fogo, o jovem também fez muitas menções a Deus e mostrou ter um certo descontrole emocional com a quantidade de palavras e gestos proferidos durante o episódio.

Com o auxílio de informações fornecidas pelo público, a Polícia de Madeira disse que conseguiu interceptar o suspeito, de forma que sua detecção foi realizada em respeito pela integridade física dele e de terceiros, e o encaminhou para receber ajuda psiquiátrica. A decisão foi tomada depois dos agentes constatarem que o indivíduo "é conhecido em Funchal por situações semelhantes a essa".

"O Comando Regional da Madeira da Polícia de Segurança Pública informa que, em decorrência dos fatos ocorridos recentemente nas proximidades da estátua de Cristiano Ronaldo, no Funchal, foi possível chegar com sucesso ao desfecho da situação. (...) Em articulação com a Autoridade de Saúde, foi expedido um mandado de encaminhamento para a emergência psiquiátrica, que foi prontamente cumprido", afirmou a polícia.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web em Oliberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

estátua

cristiano ronaldo

museu

jogador

chamas
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

Trump critica, durante discurso em Davos, premiê do Canadá

21.01.26 12h53

Em Davos, Trump afirma que Putin quer fazer acordo sobre Ucrânia

21.01.26 12h02

ATAQUE

Homem coloca fogo em estátua de Cristiano Ronaldo e revela que é o último aviso; saiba o motivo

Nas imagens, ele aparece mostrando o dedo do meio para a câmera em tom de deboche

21.01.26 12h00

MUNDO

Amo a Europa, mas o continente não está no caminho certo, diz Trump em Davos

O comentário acontece diante de incertezas entre Washington e Bruxelas, após Trump ameaçar impor tarifas progressivas contra oito países europeus

21.01.26 11h33

MAIS LIDAS EM MUNDO

MUNDO

Homem forja o próprio funeral e chega de helicóptero na cerimônia para ‘dar uma lição’ à família

O influenciador David Baerten, de 45 anos, disse que, entre os familiares, ninguém o vê

15.01.26 8h57

sentença

Iraniano que será executado foi julgado sem defesa e teve minutos para se despedir da família

A sentença de Erfan é Moharebeh, chamada de "inimizade contra Deus", considerada de alta gravidade e passível de pena de morte

13.01.26 20h18

MUNDO

Presidente interina da Venezuela afirma que libertação de prisioneiros não foi finalizada

"Até hoje, podemos dizer que já somam 406 liberações previstas nestes dias", destacou.

14.01.26 16h07

MUNDO

Quem é Erfan Soltani, manifestante iraniano condenado à execução nesta quarta-feira

O jovem não teve a oportunidade de se defender antes do veredito, e seus familiares puderam visitá-lo por apenas 10 minutos

14.01.26 10h03

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda