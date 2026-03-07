Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

EUA divulgam entrevistas de jovem que acusa Trump de abuso sexual

A mulher descreveu outros abusos cometidos por Epstein e vários de seus amigos homens.

Estadão Conteúdo
fonte

Donald Trump e Jeffrey Epstein foram amigos entre os anos 1990 e 2000 (Reprodução / TV Globo)

O Departamento de Justiça dos EUA divulgou nesta sexta-feira, 6, documentos do FBI descrevendo entrevistas com uma mulher que fez uma acusação contra Donald Trump. As páginas tinham sido retidas do vasto conjunto de arquivos ligados a Jeffrey Epstein, condenado por crimes sexuais. O argumento era de que os documentos retidos estavam duplicados.

Entre os documentos liberados ontem estão três memorandos sobre entrevistas com uma mulher que relatou aos agentes que Epstein a havia abusado física e sexualmente repetidas vezes, décadas atrás, quando ela tinha 13 anos. Ela também acusou Trump de agressão sexual.

VEJA MAIS

image Sexo oral forçado e agressão: o que dizem os novos depoimentos que citam Trump no caso Epstein
Um dos depoimentos cita uma mulher que teria sido abusada por Trump e Epstein em 1983.

image Departamento de Justiça dos EUA apura se registros ligados a Epstein foram retidos por engano
Os documentos em questão são uma série de entrevistas supostamente realizadas em 2019 com uma mulher que fez a acusação contra Trump

image Caso Epstein: arquivos que relacionam Trump a abuso de menor foram retidos, diz rádio dos EUA
Nos documentos, uma mulher acusa Trump de ter abusado sexualmente dela quando tinha 13 anos

Agentes do FBI realizaram quatro entrevistas com a mulher, mas apenas uma, feita em julho de 2019, estava disponível no banco de dados do Departamento de Justiça, divulgado em janeiro. Neste único depoimento liberado, ela alega ter sido repetidamente abusada por Epstein quando era menor de idade e morava na Carolina do Sul. Ela não menciona Trump na entrevista.

A omissão das outras três entrevistas levantou ainda mais suspeitas de que a Casa Branca estaria acobertado crimes. Os arquivos liberados ontem contêm os três depoimentos que faltavam, realizados em agosto e outubro de 2019.

Na segunda entrevista, a mulher descreveu outros abusos cometidos por Epstein e vários de seus amigos homens. Ela disse que Epstein a levou para Nova York e New Jersey quando ela tinha entre 13 e 15 anos, e a conduziu a um "prédio muito alto". Lá que, segundo ela, Epstein a apresentou a Trump.

Suspeitas

Na ocasião, segundo o depoimento, Trump pediu que todos saíssem da sala onde estavam reunidos e, segundo o relato da mulher, "disse algo como: 'Deixe-me ensinar a vocês como as garotinhas devem se comportar'." Em seguida, ele abriu o zíper da calça e colocou a cabeça dela "em seu pênis". A mulher relatou então que mordeu Trump, que então a agrediu e disse algo como: "Tirem essa vadiazinha daqui".

Mais tarde, na mesma entrevista, a mulher disse aos agentes que ouviu Trump e Epstein conversando sobre como o financista chantageava pessoas e ouviu Trump "falando sobre como lavava dinheiro em seus cassinos"

Ameaças

Na terceira entrevista, três semanas depois, os agentes anotaram que ela disse ter recebido telefonemas ameaçadores que, segundo ela, estariam relacionados a Epstein ou Trump, bem como vários incidentes em que ela "quase foi atropelada" por carros.

Durante a quarta entrevista - dois meses após seu último depoimento ao FBI - a mulher não estava acompanhada de um advogado, diferentemente dos encontros anteriores. Ela disse aos agentes que se sentia desconfortável sendo gravada e questionou a utilidade dos depoimentos.

Não está claro o que aconteceu com a investigação do FBI sobre as acusações. Um e-mail trocado entre agentes do FBI, incluído nos arquivos do Departamento de Justiça, menciona "uma vítima identificada que alegou ter sofrido abuso de Trump, mas acabou se recusando a cooperar", sem especificar se trata-se da mesma pessoa.

Inicialmente, as autoridades haviam justificado a omissão das entrevistas dizendo que eram arquivos duplicados ou já tinham sido divulgados em outros lugares. No entanto, uma revisão posterior determinou que não foi isso o que aconteceu.

Críticas

A omissão dos memorandos alimentou ainda mais as críticas de alguns legisladores e vítimas de que o governo Trump havia negligenciado sua responsabilidade legal. A Lei de Transparência dos Arquivos de Epstein, aprovada em novembro pelo Congresso, exige que o governo divulgue todos os arquivos de investigação relacionados ao caso, sem revelar informações que identificassem suas vítimas.

Em declaração publicada online na quinta-feira, o Departamento de Justiça reconheceu que, além desses memorandos do FBI, identificou cerca de uma dúzia de outros documentos que haviam sido "codificados incorretamente como duplicados".

Além disso, procuradores federais na Flórida determinaram que cinco memorandos de acusação, inicialmente classificados como confidenciais, poderiam ser divulgados com trechos ocultados, segundo o departamento. Trump nega qualquer irregularidade e afirma que os arquivos de Epstein o "inocentam totalmente".

Funcionários do Departamento de Justiça têm sido alvo de críticas também pela forma como lidam com os arquivos, incluindo edições inconsistentes que expuseram dezenas de vítimas e inicialmente mantiveram ocultos os nomes de homens proeminentes.

O departamento republicou esta semana uma série de milhares de documentos que foram retirados do ar depois que funcionários descobriram que um lote deles continha muitas imagens de nudez. Uma fonte afirmou que eles foram removidos temporariamente por precaução e seriam revisados para depois serem republicados. (COM AGÊNCIAS INTERNACIONAIS)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

EUA/CASO EPSTEIN/TRUMP/NOVOS DEPOIMENTOS/ENTREVISTAS
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

ATAQUES

Israel realiza ataque 'em grande escala' a Teerã

Segundo os militares israelenses, os bombardeios atingiram dez edifícios e vários centros de comando.

07.03.26 7h37

ALIANÇA

Rússia está orientando iranianos sobre alvos americanos, diz jornal

Segundo analistas, o compartilhamento de informações entre Moscou e Teerã justifica o padrão de ataques contra alvos americanos.

07.03.26 7h28

mundo

Polícia dos EUA mata brasileiro com quatro tiros após família pedir atendimento de saúde mental

Segundo as autoridades, a vítima foi baleada após ter sacado uma arma

06.03.26 14h58

ABUSOS

Sexo oral forçado e agressão: o que dizem os novos depoimentos que citam Trump no caso Epstein

Um dos depoimentos cita uma mulher que teria sido abusada por Trump e Epstein em 1983.

06.03.26 12h03

MAIS LIDAS EM MUNDO

MUNDO

Hotel onde cantora Simone Mendes estava hospedada em Dubai é atingido por míssel iraniano

Simone chegou há dois dias de Dubai e agradeceu a Deus por ter saído antes do conflito

28.02.26 18h03

conflito

Autoridade israelense diz à agência que corpo de Khamenei foi encontrado; Irã nega morte

Imagens de satélite mostraram uma coluna de fumaça preta e danos extensos no complexo de Khamenei

28.02.26 17h17

MUNDO

Professor de pilates faz sexo com alunas em academia e vídeos vazam na web

As imagens, captadas pelas câmeras de segurança da academia onde ele trabalhava, foram divulgadas ilegalmente nas redes sociais

07.02.25 12h40

TENSÃO

Piloto dos EUA é cercado por moradores no Kuwait após caça ser abatido

Vídeo mostra militar ajoelhado e desarmado após ejeção; três F-15E caíram em aparente caso de fogo amigo

03.03.26 10h10

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda