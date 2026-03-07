Israel divulga vídeo que simula bunker de Ali Khamenei após ataques de EUA e Israel no Irã; veja

As Forças de Defesa de Israel (IDF) divulgaram um vídeo que simula como seria o bunker subterrâneo do líder supremo do Irã, Ali Khamenei, localizado na capital Teerã. Segundo o exército israelense, o local teria sido alvo de bombardeios durante ataques realizados por Estados Unidos e Israel.

De acordo com a publicação das forças militares israelenses, a estrutura subterrânea se estenderia por diversas ruas no centro da capital iraniana e teria vários acessos e salas internas destinadas à liderança do regime iraniano.

“O bunker subterrâneo se estende por ruas inteiras no coração de Teerã, e inclui diversos pontos de entrada e salas internas para líderes do regime do Irã”, afirma o texto divulgado pelas forças armadas israelenses junto ao vídeo.

Conflito no Oriente Médio entra no sétimo dia

A guerra envolvendo Estados Unidos, Israel e Irã já dura sete dias. Desde o início do conflito, mais de 1,2 mil pessoas morreram no território iraniano, segundo estimativas divulgadas durante a escalada militar.

O governo iraniano respondeu às ofensivas com ataques contra cidades israelenses e bases militares norte-americanas instaladas em países do Oriente Médio.

Estreito de Ormuz é fechado pelo Irã

Em meio à escalada da crise, a Guarda Revolucionária do Irã anunciou o fechamento do Estreito de Ormuz, rota estratégica por onde passa cerca de 20% de todo o petróleo comercializado no mundo.

A organização paramilitar, ligada ao governo iraniano, também ameaçou incendiar embarcações que tentarem atravessar a passagem marítima.

Ataque teria envolvido 50 caças

Horas antes da divulgação da simulação do bunker, as Forças de Defesa de Israel também publicaram imagens que, segundo os militares, mostram o momento do bombardeio contra a estrutura onde estaria o líder iraniano.

De acordo com o exército israelense, a operação foi resultado de um longo processo de coleta de informações e trabalho de inteligência. Cerca de 50 caças da força aérea de Israel teriam participado da ofensiva contra o alvo em Teerã.