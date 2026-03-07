Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Israel divulga vídeo que simula bunker de Ali Khamenei após ataques de EUA e Israel no Irã; veja

Exército israelense afirma que estrutura subterrânea em Teerã foi alvo de bombardeio com cerca de 50 caças; conflito com Irã já dura sete dias

Gabi Gutierrez
fonte

IRÃ-POLÍTICA-PEZESHKIAN Uma foto de folheto fornecida pelo gabinete do Líder Supremo do Irã, Aiatolá Ali Khamenei, em 28 de julho de 2024, mostra-o discursando durante a cerimônia oficial de endosso presidencial do Presidente eleito Masoud Pezeshkian (não retratado). O líder supremo do Irã, Aiatolá Ali Khamenei, deu seu endosso oficial ao reformista Masoud Pezeshkian como o nono Presidente da República Islâmica em 28 de julho, antes de sua posse perante o parlamento em 30 de julho. (KHAMENEI.IR / AFP)

As Forças de Defesa de Israel (IDF) divulgaram um vídeo que simula como seria o bunker subterrâneo do líder supremo do Irã, Ali Khamenei, localizado na capital Teerã. Segundo o exército israelense, o local teria sido alvo de bombardeios durante ataques realizados por Estados Unidos e Israel.

De acordo com a publicação das forças militares israelenses, a estrutura subterrânea se estenderia por diversas ruas no centro da capital iraniana e teria vários acessos e salas internas destinadas à liderança do regime iraniano.

“O bunker subterrâneo se estende por ruas inteiras no coração de Teerã, e inclui diversos pontos de entrada e salas internas para líderes do regime do Irã”, afirma o texto divulgado pelas forças armadas israelenses junto ao vídeo.

Conflito no Oriente Médio entra no sétimo dia

A guerra envolvendo Estados Unidos, Israel e Irã já dura sete dias. Desde o início do conflito, mais de 1,2 mil pessoas morreram no território iraniano, segundo estimativas divulgadas durante a escalada militar.

O governo iraniano respondeu às ofensivas com ataques contra cidades israelenses e bases militares norte-americanas instaladas em países do Oriente Médio.

Estreito de Ormuz é fechado pelo Irã

Em meio à escalada da crise, a Guarda Revolucionária do Irã anunciou o fechamento do Estreito de Ormuz, rota estratégica por onde passa cerca de 20% de todo o petróleo comercializado no mundo.

A organização paramilitar, ligada ao governo iraniano, também ameaçou incendiar embarcações que tentarem atravessar a passagem marítima.

Ataque teria envolvido 50 caças

Horas antes da divulgação da simulação do bunker, as Forças de Defesa de Israel também publicaram imagens que, segundo os militares, mostram o momento do bombardeio contra a estrutura onde estaria o líder iraniano.

De acordo com o exército israelense, a operação foi resultado de um longo processo de coleta de informações e trabalho de inteligência. Cerca de 50 caças da força aérea de Israel teriam participado da ofensiva contra o alvo em Teerã.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

eua x irã

morre presidente do irã

israel e eua
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

Israel faz nova onda de ataques contra Líbano e mira instalações militares do Hezbollah

07.03.26 11h27

GUERRA

Israel divulga vídeo que simula bunker de Ali Khamenei após ataques de EUA e Israel no Irã; veja

Exército israelense afirma que estrutura subterrânea em Teerã foi alvo de bombardeio com cerca de 50 caças; conflito com Irã já dura sete dias

07.03.26 11h19

Trump diz que Irã de 'perdedor do Oriente Médio' e que país 'será atingido com muita força'

07.03.26 10h33

investigação

EUA divulgam entrevistas de jovem que acusa Trump de abuso sexual

A mulher descreveu outros abusos cometidos por Epstein e vários de seus amigos homens.

07.03.26 8h32

MAIS LIDAS EM MUNDO

MUNDO

Hotel onde cantora Simone Mendes estava hospedada em Dubai é atingido por míssel iraniano

Simone chegou há dois dias de Dubai e agradeceu a Deus por ter saído antes do conflito

28.02.26 18h03

conflito

Autoridade israelense diz à agência que corpo de Khamenei foi encontrado; Irã nega morte

Imagens de satélite mostraram uma coluna de fumaça preta e danos extensos no complexo de Khamenei

28.02.26 17h17

MUNDO

Professor de pilates faz sexo com alunas em academia e vídeos vazam na web

As imagens, captadas pelas câmeras de segurança da academia onde ele trabalhava, foram divulgadas ilegalmente nas redes sociais

07.02.25 12h40

TENSÃO

Piloto dos EUA é cercado por moradores no Kuwait após caça ser abatido

Vídeo mostra militar ajoelhado e desarmado após ejeção; três F-15E caíram em aparente caso de fogo amigo

03.03.26 10h10

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda