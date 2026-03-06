Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Polícia dos EUA mata brasileiro com quatro tiros após família pedir atendimento de saúde mental

Segundo as autoridades, a vítima foi baleada após ter sacado uma arma

Estadão Conteúdo

Policiais de Powder Springs, nos Estados Unidos, mataram um brasileiro durante um atendimento relacionado a situação de saúde mental. Segundo as autoridades, a vítima foi baleada após ter sacado uma arma. A informação foi divulgada nesta sexta-feira, 6, pela CBS News.

Ainda de acordo com a rede de televisão americana, os agentes atiraram várias vezes em Guimarães. Ele foi levado a um hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

O Departamento de Investigação da Geórgia (GBI na sigla em inglês) disse que os oficiais atenderam a uma solicitação para "prestar assistência em um incidente vinculado à saúde mental" e localizaram Gustavo Guimarães, de 34 anos, morador de Acworth. As circunstâncias da abordagem não foram divulgadas.

A ocorrência foi registrada por volta das 21h de terça-feira, 3, em um shopping center no quarteirão 3000 da New MacLand Road.

"Reconhecemos que situações envolvendo crises de saúde mental são incrivelmente difíceis para todos os envolvidos, e nossos pensamentos estão com a família e os entes queridos do indivíduo neste momento difícil", escreveu o Departamento de Polícia de Powder Springs no Facebook.

O GBI alegou ainda que irá investigar o caso. Após a conclusão, o processo será encaminhado ao Ministério Público do Condado de Cobb para análise. Segundo a CBS, é o 16º tiroteio envolvendo policiais na Geórgia este ano - sendo que oito foram fatais.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

EUA/MORTE/BRASILEIRO/POLÍCIA
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

guerra

Unicef: mais de 190 crianças morreram desde o início da guerra dos EUA e Israel contra o Irã

Segundo a organização, foram 181 crianças mortas no Irã, sete no Líbano, três em Israel e uma no Kuwait

06.03.26 10h48

conflitos

Presidente do Irã diz que 'alguns países' iniciaram esforços de mediação para guerra

Em mensagem enviada via Telegram, ele não especificou as nações envolvidas

06.03.26 10h08

POLÍTICA

7º dia de guerra tem intensos ataques de Israel no Líbano e Irã; Teerã diz que atingiu Tel-Aviv

As Forças Armadas de Israel também afirmaram ter concluído uma onda de ataques aéreos em grande escala em Dahiya, área densamente povoada no sul de Beirute

06.03.26 9h28

mundo

Trump exige participar da escolha do novo líder do Irã

Presidente dos EUA declarou que, entre os candidatos que seu governo havia considerado para a liderança do Irã, alguns estavam mortos

06.03.26 9h08

MAIS LIDAS EM MUNDO

MUNDO

Hotel onde cantora Simone Mendes estava hospedada em Dubai é atingido por míssel iraniano

Simone chegou há dois dias de Dubai e agradeceu a Deus por ter saído antes do conflito

28.02.26 18h03

MUNDO

Professor de pilates faz sexo com alunas em academia e vídeos vazam na web

As imagens, captadas pelas câmeras de segurança da academia onde ele trabalhava, foram divulgadas ilegalmente nas redes sociais

07.02.25 12h40

conflito

Autoridade israelense diz à agência que corpo de Khamenei foi encontrado; Irã nega morte

Imagens de satélite mostraram uma coluna de fumaça preta e danos extensos no complexo de Khamenei

28.02.26 17h17

TENSÃO

Piloto dos EUA é cercado por moradores no Kuwait após caça ser abatido

Vídeo mostra militar ajoelhado e desarmado após ejeção; três F-15E caíram em aparente caso de fogo amigo

03.03.26 10h10

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda