Cantora do The Voice é morta na Tailândia após cair em golpe de emprego falso; órgãos são vendidos

A cantora e modelo bielorrussa Vera Kravtsova, de 26 anos, foi brutalmente assassinada na Tailândia após cair em um golpe envolvendo uma falsa oferta de emprego. Conhecida por sua participação no programa "The Voice" na Bielorrússia, ela foi sequestrada e levada para Mianmar, onde teve seus órgãos removidos e vendidos por uma quadrilha internacional.

Segundo as autoridades locais, Vera foi atraída por uma suposta vaga de trabalho em Bangkok, capital da Tailândia. Ao chegar, foi mantida em cárcere privado e submetida a escravidão sexual antes de ser morta. Posteriormente, seus órgãos foram removidos por uma quadrilha internacional especializada em tráfico humano e tráfico de órgãos.

VEJA MAIS

Segundo as investigações, a rede criminosa utilizava falsas ofertas de emprego para atrair mulheres estrangeiras vulneráveis, levando-as para locais controlados pela quadrilha. Em Mianmar, as vítimas eram forçadas a explorar clientes ricos sob coerção e ameaça, e quando consideradas “sem utilidade”, eram assassinadas e tinham seus órgãos vendidos ilegalmente no mercado negro.

Vera Kravtsova, que vinha construindo carreira nas áreas de música e moda, acreditava participar de uma seleção legítima.

As autoridades tailandesas, em parceria com órgãos internacionais, seguem com as investigações para identificar os membros da quadrilha e desarticular o esquema criminoso.