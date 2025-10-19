Israel se compromete a retomar aplicação de cessar-fogo em Gaza, após atacar alvos do Hamas

As Forças de Defesa de Israel (IDF, na sigla em inglês) anunciaram neste domingo, 19, que vão retomar a aplicação do cessar-fogo na Faixa de Gaza, conforme os termos do acordo assinado por israelenses e pelo Hamas, seguindo a "orientação do escalão político" do país.

"As IDF continuarão a manter o acordo de cessar-fogo e responderão de forma firma a qualquer violação dele", diz o breve comunicado enviado pela instituição via Telegram.

O anúncio ocorre pouco menos de uma hora depois da confirmação de uma série de ataques das IDF contra dezenas de alvos do Hamas em Gaza, sob o argumento de que o grupo teria cometido uma "violação flagrante" do acordo de cessar-fogo firmado entre as partes.