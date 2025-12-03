Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Inundações na Ásia provocaram mais de 1.500 mortes

"Nossa estimativa inicial é que precisaremos de entre 6 e 7 bilhões de dólares para a reconstrução", afirmou Prabath Chandrakeerthi, comissário-geral de Serviços Essenciais do Sri Lanka

AFP
fonte

Imagem da vila de Tukka, em Tapanuli Central, província de Sumatra do Norte, em 3 de dezembro de 2025 (Foto: YT HARIONO / AFP)

O número de mortes provocadas pelas inundações que atingem vários países da Ásia superou nesta quarta-feira (3) a marca de 1.500, enquanto as autoridades do Sri Lanka e da ilha indonésia de Sumatra lutam para chegar às pessoas desesperadas por ajuda.

Uma temporada de monções intensa e dois ciclones tropicais incomuns provocaram, desde a semana passada, tempestades na Indonésia, Sri Lanka, Tailândia e Malásia.
As mudanças climáticas provocam chuvas mais intensas, já que uma atmosfera mais quente retém mais umidade.

Na Indonésia, o desespero entre os afetados pela tragédia aumenta devido à lentidão dos trabalhos de resgate e distribuição de ajuda.

As organizações humanitárias afirmaram que a dimensão do desafio é quase sem precedentes, mesmo para um país que já sofreu muitos desastres naturais.

Em toda a ilha de Sumatra, o balanço de vítimas foi revisado e diminuiu para 770 mortos e pelo menos 463 desaparecidos. Algumas horas antes, a agência de gestão de desastres havia anunciado 804 falecidos.

Muitas regiões continuam isoladas devido aos danos provocados pelas inundações, por cortes de energia elétrica e de comunicações ou por ambos.
"É muito difícil responder do ponto de vista logístico", afirmou Ade Soekadis, diretor-executivo da organização humanitária 'Mercy Corps Indonesia'.
"A magnitude dos danos e o tamanho da área afetada são realmente enormes", disse

A organização pretende enviar material de higiene e água às pessoas afetadas, por considerar que os relatos sobre a escassez de produtos essenciais e alimentos eram "muito preocupantes".

"Como um terremoto" 

 

Em um abrigo improvisado em Padan, no norte de Sumatra, Reinaro Waruwu, 52 anos, disse à AFP que, como muitos outros, estava "decepcionado" com a resposta do governo.

"Alguns esperaram um dia e uma noite pela ajuda, por isso não conseguiram ser salvos" disse, ao lado de outros desabrigados. "Estou frustrado, não preciso falar duas vezes".
Ele descreveu as inundações e os deslizamentos de terra como algo nunca visto. "Foi como um terremoto (...). Pensei: 'Bem, se vou morrer, que assim seja'", disse, antes de começar a chorar.
Hamida Telaumbaunua, 37 anos, disse que a água levou toda a sua cozinha. "Meu coração... foi a primeira vez que vivi uma inundação assim", disse. "É difícil pensar no que o futuro nos reserva. Talvez, enquanto estivermos aqui, tudo ficará bem, mas depois (...) não sei o que vai acontecer".
O mesmo fenômeno meteorológico que atingiu a Indonésia também provocou fortes chuvas no final de novembro na Tailândia, onde pelo menos 267 pessoas morreram em oito regiões, incluindo 142 no popular distrito turístico de Hat Yai, informaram as autoridades do país nesta quarta-feira.
Na Malásia, as inundações deixaram dois mortos.

Sri Lanka, aberta ao turismo

Outro fenômeno, o ciclone Ditwah, desencadeou chuvas torrenciais, inundações e deslizamentos de terra em grande parte do Sri Lanka na semana passada. Pelo menos 474 pessoas morreram no país.

"Nossa estimativa inicial é que precisaremos de entre 6 e 7 bilhões de dólares para a reconstrução", afirmou Prabath Chandrakeerthi, comissário-geral de Serviços Essenciais.
Além disso, 356 pessoas continuam desaparecidas e algumas regiões que permanecem inacessíveis em grande parte. As autoridades afirmaram que as leis que permitem declarar uma pessoa falecida somente após seis meses de desaparecimento poderiam ser modificadas para agilizar a emissão de certidões de óbito.
Nas imediações da capital Colombo, R.M.V. Lalith começou a limpar sua casa de dois andares. "Conseguimos salvar alguns móveis, levando para o andar de cima, mas a cozinha virou um desastre", disse à AFP, enquanto um parente o ajudava a retirar a lama.

Apesar da catástrofe, o país, muito dependente do turismo, recebeu na terça-feira um cruzeiro de luxo no porto da capital, informaram as autoridades

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

inundações ásia

mundo
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

MUNDO

Putin classifica conversas com EUA sobre Ucrânia como 'úteis', mas ressalta 'trabalho difícil'

Os comentários do líder russo vêm enquanto o enviado especial da Casa Branca se prepara para se encontrar com o principal negociador da Ucrânia

04.12.25 8h47

Crise na Venezuela

Joesley Batista viajou para a Venezuela para pedir renúncia de Maduro, diz agência de notícias

De acordo com a Bloomberg, o brasileiro se reuniu com Maduro no último dia 23 de novembro

04.12.25 8h33

mundo

Israel identifica restos mortais do penúltimo refém em Gaza

Rinthalak tinha 43 anos quando faleceu. Seu corpo já foi repatriado para o sepultamento

04.12.25 8h08

Companhias aéreas do Panamá suspendem voos para a Venezuela

04.12.25 7h38

MAIS LIDAS EM MUNDO

Eleições na Namíbia

Adolf Hitler vence as eleições na Namíbia; entenda a relação com o líder nazista

Político vence pela quinta vez consecutiva para o cargo de conselho regional

28.11.25 14h31

MUNDO

Influenciador morre aos 30 anos após fazer 'maratona de fast food'; entenda o caso

Homem planejava ganhar cerca de 25kg para emagrecer tudo com seu programa de treinos

27.11.25 9h00

MUNDO

Professor de pilates faz sexo com alunas em academia e vídeos vazam na web

As imagens, captadas pelas câmeras de segurança da academia onde ele trabalhava, foram divulgadas ilegalmente nas redes sociais

07.02.25 12h40

TENSÃO

Trump deu ultimato para Maduro deixar o poder na Venezuela, diz jornal

A ligação foi vista como o último esforço de evitar um confronto direto.

01.12.25 15h22

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda