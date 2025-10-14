Donald Trump dá ‘cantada’ em Giorgia Meloni, primeira-ministra italiana

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, decidiu interromper o discurso que fazia durante a assinatura do acordo de cessar-fogo em Gaza para dar uma “cantada” na primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni. O momento aconteceu nessa segunda-feira (13), em Sharm el-Sheikh, no Egito. No encontro, outros Chefes de Estado e Governo marcaram presença.

Trump começa falando que, ali, havia uma jovem mulher presente e ressalta que “na América, se você disser a uma mulher que ela é bonita, sua carreira política acabou, mas eu assumo o risco.” Em seguida, o presidente dos EUA vira para trás, onde Meloni estava, e diz: “Você não vai se ofender se eu disser que você é linda, vai? Porque você é.”

Na hora, a primeira-ministra italiana aceitou o comentário. Entretanto, em outros momentos do discurso de Trump, Meloni pareceu indiferente e entediada. Ela é conhecida por ser altamente expressiva em eventos oficiais.

Além de Trump e Meloni, estiveram presentes o emir do Catar, Tamim bin Hamad Al Thani; presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan; presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas; presidente do Egito, Abdul Fatah Al Sisi; primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer; e presidente da França, Emmanuel Macron. Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, foi convidado, mas negou a participação alegando que a reunião ocorreria durante um feriado judaico.

A oficialização ocorreu em uma cúpula de paz e o documento foi assinado pelos líderes dos Estados Unidos, Egiro, Turwuia e Catar, nações que mediaram as tratativas de paz entre Israel e Hamas. O encontro também discutiu os próximos passos do tratado.

“Juntos, conseguimos fazer o que todos disseram que era impossível. As pessoas não acreditariam que conseguiríamos a paz no Oriente Médio. Agora, a reconstrução [de Gaza] começa”, ponderou Trump.