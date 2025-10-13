Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Zelenski diz que irá a Washington esta semana para se reunir com Trump

Estadão Conteúdo

O presidente da Ucrânia, Volodmir Zelenski, disse nesta segunda-feira, 13, que viajará aos Estados Unidos esta semana para conversas sobre o potencial fornecimento de armas de longo alcance pelo país, um dia após o presidente americano, Donald Trump, alertar a Rússia de que pode enviar mísseis Tomahawk de longo alcance para Kiev.

Uma reunião entre Zelenski e Trump pode ocorrer já na sexta-feira, 17, disse o presidente ucraniano, acrescentando que também se reunirá com empresas de defesa e energia e membros do Congresso.

"Os principais tópicos serão defesa aérea e nossas capacidades de longo alcance, para manter a pressão sobre a Rússia", disse Zelenski.

O líder ucraniano falou durante uma reunião com a Alta Representante da União Europeia para Relações Exteriores, Kaja Kallas. Ele disse que também buscará mais assistência dos EUA para proteger as redes de eletricidade e gás da Ucrânia, que têm enfrentado bombardeios russos implacáveis.

A visita aos EUA ocorre após o que Zelenski descreveu como um telefonema "muito produtivo" com Trump no último domingo, 12. Mais tarde, Trump alertou a Rússia de que poderia enviar mísseis Tomahawk de longo alcance à Ucrânia se Moscou não encerrasse a guerra em breve. Os mísseis permitiriam à Ucrânia atacar mais profundamente o território russo.

Moscou expressou "extrema preocupação" com o potencial fornecimento de mísseis de cruzeiro Tomahawk pelos EUA à Ucrânia. O próprio presidente russo, Vladimir Putin, já havia sugerido que o fornecimento de mísseis de longo alcance pelos EUA à Ucrânia prejudicaria seriamente as relações entre Moscou e Washington.

Zelenski se juntará a uma delegação ucraniana já nos EUA para conversas preliminares, liderada pela primeira-ministra, Yulia Svyrydenko.

A Rússia intensificou os ataques nas últimas semanas contra a infraestrutura de eletricidade e gás antes do inverno, em um esforço para paralisar a rede elétrica da Ucrânia antes das temperaturas congelantes e minar o moral da população. O Serviço de Emergência Estatal da Ucrânia informou que os piores ataques, na manhã de segunda-feira, usando drones e mísseis, ocorreram ao redor do porto de Odessa, no Mar Negro, e na região norte de Chernihiv, onde uma pessoa morreu.

Kaja Kallas, principal diplomata da UE, prometeu manter pressão sobre Moscou. Ela também expressou confiança de que as objeções lideradas pela Hungria a um novo pacote de sanções à Rússia serão superadas, mesmo que o processo se arraste além de uma reunião de líderes da UE na próxima semana.

"Em termos de financiamento, as necessidades são enormes. Precisamos ajudar a Ucrânia a se defender para que não tenhamos que gastar ainda mais para consertar a infraestrutura destruída", disse Kallas. "Somos 27 Estados-membros e 27 democracias, então os debates levam tempo. Tenho certeza de que, como antes, chegaremos a uma decisão."

*Com informações da Associated Press.

*Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado pela equipe editorial do Estadão. Saiba mais em nossa Política de IA.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

UCRÂNIA/ZELENSKI/ENCONTRO/TRUMP
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

Muito dinheiro será destinado à reconstrução de Gaza, diz Trump no Egito

13.10.25 14h58

Justiça da França define que ex-presidente Nicolas Sarkozy será preso no dia 21 de outubro

13.10.25 14h53

Juntos, conseguimos o que muitos acharam que era impossível; há paz no Oriente Médio, diz Trump

13.10.25 14h33

Lula: quando Netanyahu deixar de ser governo, não haverá problemas entre Brasil e Israel

13.10.25 13h37

MAIS LIDAS EM MUNDO

RASPADINHA MILIONÁRIA

Ganhador da raspadinha fica milionário, faz festa por 3 meses e acaba no hospital

Operador de empilhadeira faturou mais de R$ 7 milhões e decidiu "viver a vida". A celebração descontrolada terminou em emergência médica e embolia pulmonar

06.10.25 15h51

POLÊMICA

Grupos gays internacionais rompem com o ativismo trans e criam movimento LGB separado; entenda

O novo movimento, conhecido como LGB, cresce principalmente na Europa e nos Estados Unidos.

06.10.25 9h55

irresponsabilidade

Menina de 14 anos morre após cirurgia plástica; mãe e padrasto foram presos

Garota foi submetida a implantes mamários e transferência de gordura para os glúteos. Caso levou à proposta de uma lei que leva o nome da adolescente

08.10.25 17h46

MUNDO

Professor de pilates faz sexo com alunas em academia e vídeos vazam na web

As imagens, captadas pelas câmeras de segurança da academia onde ele trabalhava, foram divulgadas ilegalmente nas redes sociais

07.02.25 12h40

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda