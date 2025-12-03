Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

É errado afirmar que Putin rejeitou plano dos EUA sobre Ucrânia, diz Kremlin

Estadão Conteúdo

O Kremlin afirmou nesta quarta-feira (3) que seria "errado" dizer que o presidente da Rússia, Vladimir Putin, rejeitou o plano dos EUA para a Ucrânia, descrevendo o encontro em Moscou com enviados do líder do Executivo nos EUA, Donald Trump, como um primeiro "intercâmbio direto de opiniões". Segundo Yuri Ushakov, assessor de política externa do presidente russo, Putin "aceitou algumas propostas americanas" e classificou outras como "inaceitáveis", mas destacou que Moscou está pronto para continuar negociando "quantas vezes for necessário" para buscar um acordo.

Ushakov disse que a conversa com Steve Witkoff e Jared Kushner foi útil, construtiva e substancial, tendo durado cinco horas. Ele afirmou que os russos discutiram um documento inicial de 27 pontos e outros quatro textos adicionais enviados posteriormente por Washington. Embora "compromissos ainda não tenham sido encontrados", algumas ideias dos EUA foram consideradas "mais ou menos aceitáveis", enquanto outras provocaram reação "crítica, até negativa".

O assessor reforçou que as negociações incluem "questões territoriais concretas", classificadas por ele como as mais sensíveis do processo. Ele também evitou revelar detalhes, lembrando que as tratativas têm caráter sigiloso.

Ushakov ainda criticou a postura europeia, ao dizer que o presidente russo avaliou como "ações destrutivas" as iniciativas de países da UE no debate sobre paz. Além disso, ecoou outra mensagem do Kremlin segundo a qual a decisão europeia de abandonar o gás russo implicará que "a Europa pagará muito mais por gás".

Apesar das divergências, Ushakov afirmou que Moscou e Washington "não estão mais distantes, isso é certo" e que o trabalho continuará em nível técnico antes de eventuais contatos entre Putin e Trump.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

rússia

ucrânia

guerra

paz

diálogo

EUA

Plano
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

MUNDO

Putin classifica conversas com EUA sobre Ucrânia como 'úteis', mas ressalta 'trabalho difícil'

Os comentários do líder russo vêm enquanto o enviado especial da Casa Branca se prepara para se encontrar com o principal negociador da Ucrânia

04.12.25 8h47

Crise na Venezuela

Joesley Batista viajou para a Venezuela para pedir renúncia de Maduro, diz agência de notícias

De acordo com a Bloomberg, o brasileiro se reuniu com Maduro no último dia 23 de novembro

04.12.25 8h33

mundo

Israel identifica restos mortais do penúltimo refém em Gaza

Rinthalak tinha 43 anos quando faleceu. Seu corpo já foi repatriado para o sepultamento

04.12.25 8h08

Companhias aéreas do Panamá suspendem voos para a Venezuela

04.12.25 7h38

MAIS LIDAS EM MUNDO

Eleições na Namíbia

Adolf Hitler vence as eleições na Namíbia; entenda a relação com o líder nazista

Político vence pela quinta vez consecutiva para o cargo de conselho regional

28.11.25 14h31

MUNDO

Influenciador morre aos 30 anos após fazer 'maratona de fast food'; entenda o caso

Homem planejava ganhar cerca de 25kg para emagrecer tudo com seu programa de treinos

27.11.25 9h00

MUNDO

Professor de pilates faz sexo com alunas em academia e vídeos vazam na web

As imagens, captadas pelas câmeras de segurança da academia onde ele trabalhava, foram divulgadas ilegalmente nas redes sociais

07.02.25 12h40

TENSÃO

Trump deu ultimato para Maduro deixar o poder na Venezuela, diz jornal

A ligação foi vista como o último esforço de evitar um confronto direto.

01.12.25 15h22

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda