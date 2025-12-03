Capa Jornal Amazônia
Após meses de suspeita, homem encontra urso morando em porão da casa; saiba mais sobre o caso

A descoberta ocorreu quando o homem trocava as baterias da câmera e ouviu o urso rosnar de dentro do porão.

Gabrielle Borges
fonte

A descoberta ocorreu quando o homem trocava as baterias da câmera e ouviu o urso rosnar de dentro do porão. (Reprodução/Redes Sociais)

imaginou descobrir através de câmeras de segurança que um urso mora embaixo da sua casa? Foi isso que ocorreu com um morador de Altadena, na Califórnia, que levou um susto ao descobrir que o responsável pelos meses de estragos em sua residência era o animal que havia transformado o porão em abrigo. Saiba mais sobre a história abaixo.

Kenneth Johnson, de 63 anos, em entrevista ao canal CBS News, contou qu**e** começou a ter suspeitas de algo estranho em abril deste ano, quando encontrou diversos tijolos arrancados e parte da estrutura de madeira que cobria a área inferior da casa danificada. Ele pensou ser algo pontual e não fez nada na época.

Em junho, novos sinais de destruição foram encontrados pelo homem e ele decidiu instalar uma câmera na casa, mas nenhuma imagem suspeita tinha sido captada até o final de novembro, quando a gravação revelou a cena que deixou Kenneth sem palavras: um urso de grande porte, identificado por uma etiqueta amarela na orelha esquerda.

A descoberta ocorreu quando o homem trocava as baterias da câmera e ouviu o urso rosnar de dentro do porão. “Fiquei tremendo como uma folha por meia hora”, relatou ao canal norte-americano. Ele telefonou para o Departamento do Xerife do Condado de Los Angeles, que o direcionou ao Departamento de Pesca e Vida Selvagem da Califórnia. O retorno, no entanto, só ocorreria na segunda-feira (1º), devido ao feriado prolongado de Ação de Graças nos Estados Unidos.

Apesar do susto, Kenneth não acredita que o animal represente ameaça imediata, mas mantém distância dele. Até o momento, as autoridades não tinham realizado a remoção do animal.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Mundo
