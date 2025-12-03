Trump chama somalis de 'lixo' em discurso anti-imigração

O Presidente Donald Trump (EUA) criticou a Somália nesta terça-feira, 2, e afirmou que imigrantes do país africano não deveriam ser bem-vindos aos Estados Unidos. Os comentários de Trump ocorrem em meio a um escândalo no estado de Minnesota.

A Justiça dos EUA investiga um desvio de mais de 1 bilhão de dólares (cerca de R$ 5,35 bilhões) que seriam destinados a serviços sociais inexistentes. O esquema envolve principalmente cobranças fraudulentas por parte de americanos de origem somali.

Em uma reunião de gabinete, Trump declarou que, na Somália, "eles não têm nada, só ficam por aí se matando". Ele acrescentou que "o país deles não presta (...) e nós não os queremos em nosso país."

Discurso de Trump e Ataques a Ilhan Omar

O Presidente Trump frequentemente explora o temor de que a maioria branca nos Estados Unidos possa perder poder político e cultural. "Estamos em um ponto de inflexão", afirmou na reunião de gabinete, completando que o país "irá na direção errada se continuarmos aceitando lixo em nosso país."

Trump acrescentou que os americanos de origem somali "não contribuem com nada". Ele atacou nominalmente a deputada democrata por Minnesota, Ilhan Omar, que nasceu no país africano.

"Ilhan Omar é um lixo. Seus amigos são um lixo", disse Trump sobre a parlamentar. A democrata, por sua vez, respondeu ao presidente na rede social X: "Sua obsessão comigo é inquietante. Espero que você receba a ajuda de que necessita desesperadamente."

Medidas de Imigração e Investigações em Minnesota

Na semana anterior, Trump eliminou as proteções de deportação para somalis, que estavam vigentes nos Estados Unidos desde 1991. Essas proteções foram estabelecidas quando a Somália mergulhou em um estado de anarquia.

A Justiça está investigando diversos esquemas para desviar dinheiro dos contribuintes em Minnesota. Entre eles, grupos que afirmaram falsamente estar alimentando crianças durante a pandemia de covid-19.

Segundo uma fonte oficial e documentos obtidos pelo The New York Times, o governo Trump também está lançando uma operação intensiva de fiscalização da imigração. A ação visa principalmente centenas de imigrantes somalis sem documentos na região de Minneapolis-St. Paul.

Contexto Social e Demográfico da Somália

Minnesota é um estado no norte dos EUA, historicamente democrata e com tradição de acolher refugiados. O estado abriga a maior comunidade somali-americana dos Estados Unidos.

Na Somália, 70% da população vive em uma "pobreza multidimensional", conforme dados da ONU. O país africano mergulhou em uma guerra civil na década de 1990, que resultou no colapso do Estado.