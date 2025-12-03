Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Trump chama somalis de 'lixo' em discurso anti-imigração

Presidente acrescentou que os americanos de origem somali "não contribuem com nada" e atacou a deputada democrata por Minnesota, Ilhan Omar

Estadão Conteúdo

O Presidente Donald Trump (EUA) criticou a Somália nesta terça-feira, 2, e afirmou que imigrantes do país africano não deveriam ser bem-vindos aos Estados Unidos. Os comentários de Trump ocorrem em meio a um escândalo no estado de Minnesota.

A Justiça dos EUA investiga um desvio de mais de 1 bilhão de dólares (cerca de R$ 5,35 bilhões) que seriam destinados a serviços sociais inexistentes. O esquema envolve principalmente cobranças fraudulentas por parte de americanos de origem somali.

Em uma reunião de gabinete, Trump declarou que, na Somália, "eles não têm nada, só ficam por aí se matando". Ele acrescentou que "o país deles não presta (...) e nós não os queremos em nosso país."

Discurso de Trump e Ataques a Ilhan Omar

O Presidente Trump frequentemente explora o temor de que a maioria branca nos Estados Unidos possa perder poder político e cultural. "Estamos em um ponto de inflexão", afirmou na reunião de gabinete, completando que o país "irá na direção errada se continuarmos aceitando lixo em nosso país."

Trump acrescentou que os americanos de origem somali "não contribuem com nada". Ele atacou nominalmente a deputada democrata por Minnesota, Ilhan Omar, que nasceu no país africano.

"Ilhan Omar é um lixo. Seus amigos são um lixo", disse Trump sobre a parlamentar. A democrata, por sua vez, respondeu ao presidente na rede social X: "Sua obsessão comigo é inquietante. Espero que você receba a ajuda de que necessita desesperadamente."

Medidas de Imigração e Investigações em Minnesota

Na semana anterior, Trump eliminou as proteções de deportação para somalis, que estavam vigentes nos Estados Unidos desde 1991. Essas proteções foram estabelecidas quando a Somália mergulhou em um estado de anarquia.

A Justiça está investigando diversos esquemas para desviar dinheiro dos contribuintes em Minnesota. Entre eles, grupos que afirmaram falsamente estar alimentando crianças durante a pandemia de covid-19.

Segundo uma fonte oficial e documentos obtidos pelo The New York Times, o governo Trump também está lançando uma operação intensiva de fiscalização da imigração. A ação visa principalmente centenas de imigrantes somalis sem documentos na região de Minneapolis-St. Paul.

Contexto Social e Demográfico da Somália

Minnesota é um estado no norte dos EUA, historicamente democrata e com tradição de acolher refugiados. O estado abriga a maior comunidade somali-americana dos Estados Unidos.

Na Somália, 70% da população vive em uma "pobreza multidimensional", conforme dados da ONU. O país africano mergulhou em uma guerra civil na década de 1990, que resultou no colapso do Estado.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

EUA

TRUMP

IMIGRAÇÃO

SOMALIS
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

MUNDO

Putin classifica conversas com EUA sobre Ucrânia como 'úteis', mas ressalta 'trabalho difícil'

Os comentários do líder russo vêm enquanto o enviado especial da Casa Branca se prepara para se encontrar com o principal negociador da Ucrânia

04.12.25 8h47

Crise na Venezuela

Joesley Batista viajou para a Venezuela para pedir renúncia de Maduro, diz agência de notícias

De acordo com a Bloomberg, o brasileiro se reuniu com Maduro no último dia 23 de novembro

04.12.25 8h33

mundo

Israel identifica restos mortais do penúltimo refém em Gaza

Rinthalak tinha 43 anos quando faleceu. Seu corpo já foi repatriado para o sepultamento

04.12.25 8h08

Companhias aéreas do Panamá suspendem voos para a Venezuela

04.12.25 7h38

MAIS LIDAS EM MUNDO

Eleições na Namíbia

Adolf Hitler vence as eleições na Namíbia; entenda a relação com o líder nazista

Político vence pela quinta vez consecutiva para o cargo de conselho regional

28.11.25 14h31

MUNDO

Influenciador morre aos 30 anos após fazer 'maratona de fast food'; entenda o caso

Homem planejava ganhar cerca de 25kg para emagrecer tudo com seu programa de treinos

27.11.25 9h00

MUNDO

Professor de pilates faz sexo com alunas em academia e vídeos vazam na web

As imagens, captadas pelas câmeras de segurança da academia onde ele trabalhava, foram divulgadas ilegalmente nas redes sociais

07.02.25 12h40

TENSÃO

Trump deu ultimato para Maduro deixar o poder na Venezuela, diz jornal

A ligação foi vista como o último esforço de evitar um confronto direto.

01.12.25 15h22

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda