Venezuela continuará aceitando migrantes deportados apesar de declarações sobre espaço aéreo

Estadão Conteúdo

Os voos operados pelos Estados Unidos para deportar migrantes para a Venezuela continuarão, embora o presidente americano, Donald Trump, tenha dito que o espaço aéreo do país sul-americano deveria ser considerado fechado.

O governo do presidente venezuelano, Nicolás Maduro, anunciou nesta terça-feira, 02, que os voos, que ocorrem duas vezes por semana, continuarão após um pedido de Washington.

A Eastern Airlines, com sede nos EUA, apresentou na segunda-feira um pedido de sobrevoo e pouso para quarta-feira. O pedido foi tornado público nesta terça-feira, 02, pelo ministro das Relações Exteriores da Venezuela.

Os imigrantes agora chegam regularmente ao aeroporto situado fora da capital, Caracas, em voos operados por um contratante do governo americano ou pela companhia aérea estatal da Venezuela. Mais de 13.000 imigrantes já retornaram até agora este ano.

Os voos têm continuado apesar dos ataques militares dos EUA contra embarcações suspeitas de contrabandear drogas no oceano Pacífico e na costa caribenha da Venezuela.

(*Fonte: Associated Press).

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação da Broadcast, Sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

Palavras-chave

EUA/TRUMP/VENEZUELA/MIGRANTES
Mundo
