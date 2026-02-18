Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Promotores de Paris abrem duas investigações sobre Epstein e pedem que vítimas se apresentem

A medida ocorre após a divulgação de mais de 3 milhões de páginas de documentos, bem como milhares de vídeos e fotos relacionados a Epstein, que morreu na prisão em 2019

Estadão Conteúdo
fonte

Jeffrey Epstein (Divulgação / Domínio Público)

Os promotores de Paris, na França, abriram duas novas investigações nesta quarta-feira, 18, sobre possíveis crimes de abuso sexual e irregularidades financeiras ligadas a Jeffrey Epstein. Eles também pediram que possíveis vítimas se apresentem.

A procuradora de Paris, Laure Beccuau, disse que os investigadores se basearão em arquivos divulgados pelo governo dos Estados Unidos relacionados ao falecido financista e criminoso sexual condenado, bem como em reportagens da mídia e novas denúncias que estão sendo registradas.

Uma investigação se concentrará em crimes de abuso sexual e a outra em irregularidades financeiras, cada uma envolvendo magistrados especializados, disse ela à emissora France Info.

A medida ocorre após a divulgação, pelo Departamento de Justiça dos EUA, de mais de 3 milhões de páginas de documentos, bem como milhares de vídeos e fotos relacionados a Epstein, que morreu na prisão em 2019.

"Essas publicações inevitavelmente reativarão o trauma de certas vítimas", disse ela. "Estamos convencidos de que algumas (vítimas) não são necessariamente conhecidas por nós e que talvez essas publicações as levem a se apresentar."

Ela fez um apelo às vítimas que talvez nunca tenham se manifestado antes para que apresentem queixas formais ou prestem depoimentos como testemunhas para alimentar as investigações francesas e estrangeiras.

Laure também afirmou que alguns materiais de investigações antigas serão revistos à luz das novas revelações. Ela se referia à investigação sobre o agente de modelos francês Jean-Luc Brunel, acusado de estupro e tráfico sexual de menores.

A investigação foi encerrada em 2022, após ele ser encontrado morto em sua cela na prisão de Paris. Brunel, um companheiro frequente de Epstein, era considerado peça central na investigação francesa sobre a suposta exploração sexual de mulheres e meninas por Epstein e seu círculo.

Epstein viajava frequentemente para a França e tinha apartamentos em Paris.

Na França, a figura de maior destaque impactada pela recente divulgação dos arquivos de Epstein é o ex-ministro da Cultura, Jack Lang, de 86 anos, que renunciou no início deste mês à presidência do Instituto do Mundo Árabe em Paris devido a suspeitas de fraude fiscal.

O Ministério Público Financeiro abriu uma investigação sobre as supostas ligações de Lang e de sua filha, Caroline Lang, com Jeffrey Epstein por meio de uma empresa offshore sediada nas Ilhas Virgens Americanas, no Caribe.

Em um caso separado, o ministro das Relações Exteriores francês, Jean-Noël Barrot, afirmou na semana passada ter informado os promotores sobre alegações envolvendo um alto diplomata francês, Fabrice Aidan, em relação aos arquivos de Epstein. "Também estou iniciando uma investigação administrativa... e um processo disciplinar", disse Barrot em uma publicação no X, sem fornecer detalhes sobre as alegações.

O nome de Aidan é mencionado mais de 200 vezes nos arquivos de Epstein, com trocas de mensagens que remontam a 2010, quando ele trabalhava na Organização das Nações Unidas (ONU), sugerindo que ele compartilhou documentos diplomáticos com o financista americano.

Os e-mails também mostram a aparente proximidade de Aidan com Terje Rød-Larsen, um diplomata norueguês de alto escalão que enfrenta investigações por seus contatos com Epstein. A advogada de Aidan, Jade Dousselin, afirmou em comunicado que seu cliente nega qualquer irregularidade e pediu que se respeite o princípio da presunção de inocência.

*Com informações da Associated Press.

*Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado pela equipe editorial do Estadão. Saiba mais em nossa Política de IA.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

EUA/CASO EPSTEIN/FRANÇA/PROMOTORIA/INVESTIGAÇÕES
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

risco

Irã, China e Rússia iniciam exercício naval conjunto amanhã em meio a tensão com EUA

O objetivo central é "promover a segurança marítima e interações navais sustentáveis" na região.

18.02.26 12h33

CANETAS EMAGRECEDORAS

McDonald’s testa cardápio especial para usuários de Ozempic e Mounjaro; entenda

Executivos indicam testes com foco em proteína e menor consumo de açúcar

18.02.26 12h04

Japão: Takaichi nega concentração de poder e promete acelerar aprovação de propostas pendentes

18.02.26 11h03

Macron agradece à Índia por 'se juntar a movimento' para restringir mídias sociais

18.02.26 10h38

MAIS LIDAS EM MUNDO

MUNDO

Influenciadora morre após comer 'caranguejo do diabo' durante gravação

Criadora de conteúdo apresentou convulsões e insuficiência respiratória após ingerir crustáceo venenoso

12.02.26 13h00

ENTENDA

Aposta sobre 'quem faria sexo primeiro com funcionária' rende processo e resultado causa revolta

A ação por assédio sexual foi arquivada pela Justiça, que apontou que a denúncia foi apresentada fora do prazo legal previsto para esse tipo de caso

11.02.26 13h00

ALIENS

‘Eles são reais', fala ex-presidente Barack Obama sobre ETs

Em entrevista a Brian Tyler Cohen, publicada nesse sábado (14), o ex-Chefe dos Estados Unidos disse que acredita em vida fora da Terra e que o país não mantém alienígenas na Área 51

15.02.26 11h57

sentença

Babá brasileira é condenada a 10 anos de prisão por envolvimento em assassinatos nos EUA

A sentença foi definida nesta sexta-feira, 13, nos Estados Unidos

13.02.26 21h13

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda