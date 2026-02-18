Esquiadores são encontrados mortos após avalanche nos EUA

Nos Estados Unidos (EUA), oito esquiadores foram encontrados mortos, nessa quarta-feira (18), após serem atingidos por uma avalanche. O incidente aconteceu na terça-feira (17), em Castle Peak, na região de Serra Nevada, na Califórnia. O grupo era formado por 15 pessoas e uma delas segue desaparecida — as outras seis foram resgatadas com vida.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Avalanche mata 2 esquiadores e fere 1 no Norte da Itália]]

Entre os esquiadores, quatro eram guias. Conforme o Gabinete do Xerifre do Condado de Nevada, todos foram afetados pelo deslizamento da neve, ocorrido por volta das 11h30 (16h30 no horário de Brasília). As autoridades seguem em busca pela pessoa desaparecida.

Uma tempestade de inverno rigorosa tem atingido a Califórnia nessa semana. Temporais severos, ventos fortes e neve intensa são alguns dos eventos enfrentados no estado norte-americano. “Está particularmente perigoso no backcountry (áreas remotas) agora porque estamos no auge da tempestade”, afirmou o principal meteorologista de avalanches do Sierra Avalanche Center, Brandon Schwartz.