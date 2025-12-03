Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Israel anuncia reabertura da fronteira entre Gaza e Egito

O plano inicial era liberar a passagem em 14 de outubro, dias após o começo do cessar-fogo, que acabou sendo adiado

Redação O Liberal com informações da AE

Israel anunciou nesta quarta-feira (3) a reabertura da passagem de Rafah, fronteira de Gaza com o Egito. A medida permitirá que palestinos saiam da região "nos próximos dias". Esta ação está prevista no plano de paz desenvolvido pelos Estados Unidos.

A abertura será realizada em coordenação com o Egito e a União Europeia, buscando facilitar a saída de pessoas do território. A Organização Mundial da Saúde (OMS) aponta que mais de 16,5 mil indivíduos doentes e feridos precisam deixar Gaza para receber atendimento médico urgente.

Inicialmente, a liberação da passagem estava prevista para 14 de outubro, dias após o começo do cessar-fogo, mas foi adiada. O exército israelense assumiu o controle do lado palestino da fronteira em maio de 2024.

Controle da fronteira e ajuda humanitária

Naquela ocasião, Israel alegou que a passagem estava sendo "usada para fins terroristas" e para a entrada de armas. Em janeiro, a fronteira foi aberta rapidamente, permitindo a saída de pessoas autorizadas e a entrada de caminhões com ajuda humanitária no território palestino.

Reféns e desafios nas buscas

Em comunicado, Israel informou que os restos mortais devolvidos pelo Hamas não correspondem aos dos dois reféns que permanecem em Gaza. Essa situação pode ser interpretada como uma ameaça à continuidade do cessar-fogo.

O Hamas, por sua vez, afirma que é difícil encontrar os restos mortais em meio aos escombros da Faixa de Gaza, devastada pela guerra. O grupo indicou que realiza novas buscas nesta quarta-feira. A primeira fase do plano de paz deve ser concluída com o retorno dos dois reféns restantes.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

ISRAEL

HAMAS

GUERRA

Gaza

Egito

fronteira

abertura
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

MUNDO

Putin classifica conversas com EUA sobre Ucrânia como 'úteis', mas ressalta 'trabalho difícil'

Os comentários do líder russo vêm enquanto o enviado especial da Casa Branca se prepara para se encontrar com o principal negociador da Ucrânia

04.12.25 8h47

Crise na Venezuela

Joesley Batista viajou para a Venezuela para pedir renúncia de Maduro, diz agência de notícias

De acordo com a Bloomberg, o brasileiro se reuniu com Maduro no último dia 23 de novembro

04.12.25 8h33

mundo

Israel identifica restos mortais do penúltimo refém em Gaza

Rinthalak tinha 43 anos quando faleceu. Seu corpo já foi repatriado para o sepultamento

04.12.25 8h08

Companhias aéreas do Panamá suspendem voos para a Venezuela

04.12.25 7h38

MAIS LIDAS EM MUNDO

Eleições na Namíbia

Adolf Hitler vence as eleições na Namíbia; entenda a relação com o líder nazista

Político vence pela quinta vez consecutiva para o cargo de conselho regional

28.11.25 14h31

MUNDO

Influenciador morre aos 30 anos após fazer 'maratona de fast food'; entenda o caso

Homem planejava ganhar cerca de 25kg para emagrecer tudo com seu programa de treinos

27.11.25 9h00

MUNDO

Professor de pilates faz sexo com alunas em academia e vídeos vazam na web

As imagens, captadas pelas câmeras de segurança da academia onde ele trabalhava, foram divulgadas ilegalmente nas redes sociais

07.02.25 12h40

TENSÃO

Trump deu ultimato para Maduro deixar o poder na Venezuela, diz jornal

A ligação foi vista como o último esforço de evitar um confronto direto.

01.12.25 15h22

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda