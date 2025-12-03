Israel anuncia reabertura da fronteira entre Gaza e Egito

Israel anunciou nesta quarta-feira (3) a reabertura da passagem de Rafah, fronteira de Gaza com o Egito. A medida permitirá que palestinos saiam da região "nos próximos dias". Esta ação está prevista no plano de paz desenvolvido pelos Estados Unidos.

A abertura será realizada em coordenação com o Egito e a União Europeia, buscando facilitar a saída de pessoas do território. A Organização Mundial da Saúde (OMS) aponta que mais de 16,5 mil indivíduos doentes e feridos precisam deixar Gaza para receber atendimento médico urgente.

Inicialmente, a liberação da passagem estava prevista para 14 de outubro, dias após o começo do cessar-fogo, mas foi adiada. O exército israelense assumiu o controle do lado palestino da fronteira em maio de 2024.

Controle da fronteira e ajuda humanitária

Naquela ocasião, Israel alegou que a passagem estava sendo "usada para fins terroristas" e para a entrada de armas. Em janeiro, a fronteira foi aberta rapidamente, permitindo a saída de pessoas autorizadas e a entrada de caminhões com ajuda humanitária no território palestino.

Reféns e desafios nas buscas

Em comunicado, Israel informou que os restos mortais devolvidos pelo Hamas não correspondem aos dos dois reféns que permanecem em Gaza. Essa situação pode ser interpretada como uma ameaça à continuidade do cessar-fogo.

O Hamas, por sua vez, afirma que é difícil encontrar os restos mortais em meio aos escombros da Faixa de Gaza, devastada pela guerra. O grupo indicou que realiza novas buscas nesta quarta-feira. A primeira fase do plano de paz deve ser concluída com o retorno dos dois reféns restantes.