Muito dinheiro será destinado à reconstrução de Gaza, diz Trump no Egito

O presidente americano, Donald Trump, afirmou que "muito dinheiro" será destinado para a reconstrução da região de Gaza, sem fornecer detalhes, em discurso na cerimônia de paz no Egito, nesta segunda-feira, 13. Ele destacou ainda que os EUA "trabalharam duro para o Oriente Médio".

"A partir deste momento, podemos reconstruir a região no caminho para a prosperidade, estabilidade. Estamos no caminho para uma paz duradoura", disse.

O republicano mencionou que tem "a intenção de ser um aliado" para um futuro mais "seguro e próspero" em Gaza. "Os melhores acordos apenas acontecem, e é isso que aconteceu", pontuou, sobre o cessar-fogo alcançado entre Israel e Hamas.