Trump: Japão fará primeira parte de investimentos nos EUA, de US$ 550 bilhões

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta terça-feira, 17, três projetos que irão compor o primeiro investimento do Japão nos EUA. Os recursos fazem parte do compromisso de aportes totais de US$ 550 bilhões, como contrapartida pelo acordo comercial firmado entre os dois países. "Nosso enorme acordo comercial com o Japão acaba de ser lançado!", celebrou.

Os projetos são nas áreas de petróleo e gás no Texas, geração de eletricidade em Ohio e minerais críticos na Geórgia, de acordo com postagem de Trump nas redes socais.

"A escala desses projetos é tão grande e não poderia ser realizada sem uma palavra muito especial, tarifas", descreveu o presidente norte-americano. "A usina de energia a gás em Ohio será a maior da história, a instalação de GNL (gás natural) no Golfo da América impulsionará as exportações e promoverá a dominância energética do nosso país, e nossa instalação de minerais críticos encerrará nossa dependência tola de fontes estrangeiras", emendou.