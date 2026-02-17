Caso Epstein: Hillary Clinton acusa governo Trump de esconder arquivos

A ex-secretária de Estado dos Estados Unidos (EUA), Hillary Clinton, acusa a administração do presidente Donald Trump de esconder os arquivos relacionados aos crimes de abuso e exploração sexual envolvendo Jeffrey Epstein. Hillary fez a afirmação com base na maneira como o caso é tratado. Para a ex-secretária, a atual gestão está enrolando.

VEJA MAIS

Em entrevista à BBC, Hillary declarou: “Divulguem os arquivos. Eles estão enrolando.” A Casa Branca rebateu a fala da ex-secretária, dizendo que, ao liberar os documentos, fez “mais pelas vítimas do que os democratas jamais fizeram”. No início de fevereiro desse ano, o Departamento de Justiça dos EUA publicou milhões de arquivos inéditos ligados ao caso.

Segundo vice-procurador-geral dos Estados Unidos, Todd Blanche, aproximadamente três milhões de páginas não foram divulgadas, visto que há prontuários médicos pessoais, descrições gráficas de abuso infantil e demais informações que podem comprometer as investigações em andamento. Ao ser questionada se o ex-príncipe e irmão do rei Charles III Andrew Mountbatten-Windsor deveria prestar depoimento, Hillary falou que “todas as pessoas deveriam testemunhar se forem convocadas para isso”. Apesar de ser mencionado nos arquivos, Andrew nega qualquer participação e conduta ilegal.

Hillary e o marido, o ex-presidente dos EUA Bill Clinton, devem depor ainda neste mês. O comitê pressionou o casal a testemunhar no caso e ambos aceitaram em janeiro. A ex-secretária deve comparecer em 26 de fevereiro, enquanto o depoimento de Bill está agendado para o dia seguinte.