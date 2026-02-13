Advogada do Goldman Sachs se demite após mensagens revelarem ligação com Jeffrey Epstein

Kathy Ruemmler, a principal advogada banco de investimentos Goldman Sachs e ex-conselheira do ex-presidente dos Estados Unidos Barack Obama, pediu demissão na quinta-feira, 12, após a revelação de uma troca de mensagens com o pedófilo Jeffrey Epstein.

Nos e-mails, Ruemmler trata Epstein como um "irmão mais velho" e minimiza os crimes do pedófilo, que morreu na cadeia em 2019.

Até anunciar a renúncia ao cargo que ocupava desde 2020, a advogada repetidamente tentou se distanciar do escândalo. Em declarações recentes, Ruemmler chamou Epstein de "monstro". Fonte: Associated Press.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.