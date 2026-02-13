Bangladesh: Partido Nacionalista reivindica vitória em eleições

O Partido Nacionalista de Bangladesh (BNP) reivindicou nesta sexta-feira (13) a vitória nas primeiras eleições parlamentares realizadas no país desde a revolta de 2024.

Em publicação no X, o BNP disse ter garantido cadeiras suficientes no Parlamento para montar um gabinete sem precisar recorrer à negociação de uma coalizão. Já o Partido Islâmico (PI) levantou preocupações sobre o atraso na apuração. A contagem final ainda não foi anunciada pela Comissão Eleitoral de Bangladesh.

O BNP é liderado por Tarique Rahman, de 60 anos, que retornou a Bangladesh em dezembro após 17 anos de autoexílio em Londres. Rahman é filho da ex-primeira-ministra Khaleda Zia, que morreu no fim do ano passado. Se confirmada a vitória do BNP, Rahman assumirá o cargo de primeiro-ministro.

Apesar do atraso no anúncio do resultado final, representantes dos Estados Unidos, da Índia e do Paquistão saudaram BNP e Rahman pelo triungo.

A chamada Revolução de Julho, ocorrida em 2024, foi liderada por jovens manifestantes e levou à deposição da então primeira-ministra Sheikh Hasina, que se exilou na Índia. Fonte: Associated Press.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.