Mundo

Irã: governo dos EUA vai mandar segundo porta-aviões para o Mar da Arábia

Estadão Conteúdo

O governo dos Estados Unidos decidiu enviar o maior porta-aviões do mundo para o Oriente Médio, em apoio a outra embarcação do tipo que já está na região. A informação foi revelada por uma pessoa com acesso ao plano. A mobilização dos militares americanos ocorre em meio à tentativa de negociação de um tratado nuclear com o Irã.

"Ou chegaremos a um acordo ou teremos que fazer algo muito duro como da última vez", disse o presidente Donald Trump, na terça-feira, 10, em referência ao ataque lançado contra instalações nucleares do país persa em junho.

O porta-aviões USS Gerald R. Ford se juntará ao USS Abraham Lincoln, que chegou ao Mar da Arábia no fim do mês passado.

Apesar de contatos de diplomatas americanos com um representante do regime iraniano nesta semana, o diálogo não prosperou, e a possibilidade de um eventual ataque dos Estados Unidos ganhou força.

Outros países do Oriente Médio temem que uma ofensiva contra o Irã se transforme em um novo conflito de dimensões regionais, como a guerra entre Israel e o Hamas na Faixa de Gaza.

A letal repressão a manifestações de rua pelo regime iraniano, em janeiro, aprofundou a crise. Fonte: Associated Press*.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast

