Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Epstein tem CPF ativo no Brasil e cogitou solicitar cidadania brasileira, dizem arquivos

Emitido em 23 de abril de 2003, o documento aparece como regular no sistema da Receita Federal do Brasil. Ele contém o nome completo de Epstein e sua data de nascimento

Estadão Conteúdo
fonte

Jeffrey Epstein (Divulgação / Domínio Público)

Um dos arquivos das investigações do caso de Jeffrey Epstein, divulgado pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos, mostra que o financista tinha registro no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) do Brasil.

O material está disponível na Biblioteca Epstein, que reúne trocas de e-mails, imagens e outros registros relacionadas às investigações dos crimes sexuais pelos quais Epstein foi acusado. Na pasta "Armário de arquivos 2", há uma lista intitulada "Arquivos Diversos I", com uma relação de documentos que pertenciam a Epstein - entre eles, um CPF brasileiro.

Emitido em 23 de abril de 2003, o documento aparece como regular no sistema da Receita Federal do Brasil. Ele contém o nome completo de Epstein e sua data de nascimento.

Procurada, a Receita Federal disse que informações sobre inscrições no CPF são fornecidas apenas ao titular, representante legal ou procurador, e que as regras gerais estão estabelecidas na Instrução Normativa RFB Nº 2.172, de 9 de janeiro de 2024. No caso de pessoas físicas de outra nacionalidade ou de procuradores legais, é necessário apresentar um documento original com foto que comprove a nacionalidade e a data de nascimento.

Em relação à situação cadastral, o órgão afirmou que qualquer ato relacionado ao CPF de uma pessoa estrangeira falecida só pode ser solicitado por alguém que pertença a algum destes grupos:

Inventariante, cônjuge, companheiro ou o sucessor a qualquer título, no caso de haver bens a inventariar no Brasil; ou Cônjuge, companheiro, parente ou beneficiário de pensão previdenciária por morte, caso não haja bens a inventariar no Brasil.

Outro arquivo, que mostra uma troca de e-mails entre Epstein e a empresária alemã Nicole Junkermann - citada em dezenas de mensagens - indica que o financista chegou a considerar pedir a cidadania brasileira.

"O que você acha de tirar a cidadania brasileira?", perguntou Nicole. "Ideia interessante, porém vistos podem ser um problema ao viajar para outros países", respondeu Epstein.

Um dos depoimentos divulgado pelo Departamento de Justiça dos EUA mostra que Epstein esteve no Brasil nos anos 2000. De acordo com a contadora Maritza Vásquez, ele e o francês Jean-Luc Brunel, que era agenciador de modelos, contavam com a ajuda de uma cafetina brasileira para obter prostitutas, algumas delas menores de idade.

Com o apoio de Epstein, Brunel fundou a agência MC2, que, segundo investigações do FBI, funcionava como fachada para recrutar meninas estrangeiras.

Em 2006, segundo Maritza, ao menos quatro meninas brasileiras foram levadas a Nova York por Brunel. Duas eram menores de idade, com idades entre 15 e 17 anos. Epstein pagava pelos vistos de entrada delas nos EUA, emitidos pela MC2. Elas ficaram em apartamentos que pertenciam ao bilionário, sublocados por Brunel às garotas no valor de US$ 1 mil, ainda de acordo com a testemunha.

"Jeffrey Epstein estava indo ao Brasil porque ele tinha clientes que eram de lá. Quando ele e Jean-Luc estavam lá, uma mulher fornecia prostitutas a eles e algumas delas eram menores de idade", disse ela ao FBI.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

EUA/CASO EPSTEIN/CPF/BRASIL/PEDIDO/CIDADANIA
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

confiança

Trump sobre Irã: acho que um acordo poderá ser fechado no próximo mês

O presidente estadunidense disse que será difícil para o país persa se eles não quiserem negociar

12.02.26 17h33

cidadania brasileira

Epstein tem CPF ativo no Brasil e cogitou solicitar cidadania brasileira, dizem arquivos

Emitido em 23 de abril de 2003, o documento aparece como regular no sistema da Receita Federal do Brasil. Ele contém o nome completo de Epstein e sua data de nascimento

12.02.26 16h42

MUNDO

Influenciadora morre após comer 'caranguejo do diabo' durante gravação

Criadora de conteúdo apresentou convulsões e insuficiência respiratória após ingerir crustáceo venenoso

12.02.26 13h00

Bloqueio

Rússia confirma bloqueio do WhatsApp por “relutância” em cumprir a lei

A agência reguladora russa também impôs restrições ao Telegram nesta semana

12.02.26 12h08

MAIS LIDAS EM MUNDO

CASO EPSTEIN

'Norte do Brasil tem as mulheres mais feias do mundo', diz e-mail atribuído a Jeffrey Epstein

Mensagem aparece em documentos divulgados pelo Departamento de Justiça dos EUA no âmbito do caso que investiga crimes de exploração sexual

06.02.26 11h24

MUNDO

O que é o Caso Epstein? Entenda os escândalos envolvendo Jeffrey Epstein e relação com Donald Trump

Acusado por crimes sexuais, o magnata cometeu suicídio em 2019 enquanto aguardava o julgamento

20.12.25 16h37

ENTENDA

Aposta sobre 'quem faria sexo primeiro com funcionária' rende processo e resultado causa revolta

A ação por assédio sexual foi arquivada pela Justiça, que apontou que a denúncia foi apresentada fora do prazo legal previsto para esse tipo de caso

11.02.26 13h00

MUNDO

Homem é suspeito de matar filha após discussão sobre Trump

Lucy Harrison, de 23 anos, levou um tiro no peito enquanto visitava Kris Harrison no Texas, Estados Unidos

10.02.26 21h15

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda