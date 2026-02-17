Capa Jornal Amazônia
Vance: Irã não está disposto a aceitar algumas das 'linhas vermelhas' de Trump

Estadão Conteúdo

O vice-presidente dos EUA, JD Vance, disse nesta terça-feira, 17, que, embora algum progresso tenha sido feito nas conversas com o Irã sobre seu programa nuclear, o país persa não está disposto a aceitar algumas das "linhas vermelhas" de Donald Trump.

"Uma coisa sobre as negociações desta manhã é que - de certa forma, foi bem. Eles concordaram em se encontrar depois, mas, por outro lado, ficou muito claro que o presidente estabeleceu algumas linhas vermelhas que os iranianos ainda não estão dispostos a realmente reconhecer e trabalhar", afirmou Vance em entrevista à Fox News.

Segundo Vance, os EUA não permitirão que o Irã obtenha uma arma nuclear e Trump "tem muitas opiniões" sobre Teerã.

"Vamos continuar trabalhando nisso, mas é claro que o presidente reserva a capacidade de dizer quando ele acha que a diplomacia atingiu seu fim. Esperamos não chegar a esse ponto, mas se chegarmos, essa será a decisão do presidente", acrescentou.

Palavras-chave

EUA/TRUMP/IRÃ/PROGRAMA NUCLEAR/ACORDO/JD VANCE
